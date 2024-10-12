10 причин, почему этот «Авангард» безнадежен

2. Таинственное исчезновение Михаила Бердина. При тех проблемах, что «Авангард» испытывает с вратарями (Проскуряков и Хомченко пока явно не тянут), странно, что в этом сезоне еще ни разу не сыграл голкипер, за которого Омск летом отдал сразу несколько хоккеистов — Венгрыжановского, Подлягина и Кола. К старту сезона Бердин подошел с травмой, однако уже 20 сентября Звягин сообщил, что вратарь приступил к ледовым тренировкам. Этот выезд стал первым, на который Михаил отправился вместе с командой, но в заявке он по-прежнему ни разу не появился.