10 причин, почему этот «Авангард» безнадежен

Казалось, что после поражения «Барысу», последней команде лиги, «Авангард» должен был сделать какие-то выводы и улучшить игру. Но мучения омичей продолжились с первых минут матча с «Металлургом». Магнитогорцы забросили две шайбы за две минуты — главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин тут же поменял Павла Хомченко на Илью Проскурякова.
Одну шайбу гости отыграли к восьмой минут. Но на полную «Авангард» включился только к третьему периоду — перебросал соперника в створ 14−8. В первых двух периодах преимущество по этому показателю было у «Металлурга». В итоге поражение 2:4.
Особенно огорчил Рид Буше, возвращение которого после травмы так ждали в Омске. Против «Магнитки» без голов (при четырех бросках в створ) и сумасшедшее количество штрафных минут — 16 из 18 у всей команды. Окончательно американец вышел из себя после четвертой шайбы «Металлурга» — получил 2+10 за то, что сломал клюшку о штангу и оскорбил судей.
Очередной отрицательный результат — повод вспомнить обо всех проблемах, которые скопились у «Авангарда».
1. Отвратительная игра на выезде. У омичей в этом сезоне 0 побед в семи выездных матчах, ни одного набранного очка и разница шайб 10:24. Все остальные команды КХЛ выиграли как минимум один гостевой матч.
2. Таинственное исчезновение Михаила Бердина. При тех проблемах, что «Авангард» испытывает с вратарями (Проскуряков и Хомченко пока явно не тянут), странно, что в этом сезоне еще ни разу не сыграл голкипер, за которого Омск летом отдал сразу несколько хоккеистов — Венгрыжановского, Подлягина и Кола. К старту сезона Бердин подошел с травмой, однако уже 20 сентября Звягин сообщил, что вратарь приступил к ледовым тренировкам. Этот выезд стал первым, на который Михаил отправился вместе с командой, но в заявке он по-прежнему ни разу не появился.
3. Ужасная игра в первых периодах. Два гола на старте матча с «Металлургом» — не случайность, а тенденция. В этом сезоне «Авангард» лишь два раза побеждал в стартовом отрезке — против «Сибири» (2:1) и «Амура» (3:2 Б). Наряду с «Ладой» это худший показатель в лиге.
4. Непонятный Коул Кэсселс. Американец получил в «Авангарде» зарплату 50 млн рублей за сезон и подавался менеджментом как крутой легионер, который усилит команду. В итоге нападающий за 14 матчей не показал вообще ничего — набрал 0+1, а против «Металлурга» и вовсе остался в резерве. Звягин в основном использовал его как центра второй тройки, пробуя с разными партнерами по краям, но пока ничего не получилось.
5. Блеклый Буше. Второй бомбардир прошлой регулярки пропустил семь матчей на старте сезона из-за травмы. Но после возвращения от форварда мало пользы — 3+2 в 8 матчах. Реально помог только с «Локомотивом» (оформил дубль) и еще гол положил мертвому «Барысу». Несмотря на низкую результативность, нападающему до сих пор доверяют — он стабильно появляется в первом звене.
6. Неразбериха в руководстве. Антон Курьянов покинул пост генменеджера, а на его место до сих пор никого не назначили на постоянной основе. Еще и Михаил Аверин ушел с должности председателя совета директоров клуба — преемника тоже нет. Чего можно ждать от команды, игроки которой не знают, кто ими управляет?
7. Затягивают с увольнением Звягина. Само назначение тренера-новичка было спорным решением (сменил Михаила Кравца после двух поражений по ходу прошлого плей-офф), а сейчас вызывает вопросы, почему после куда более плохих результатов (10 поражений в 15 играх), он все еще на тренерском мостике.
8. Не самое лучшее меньшинство. При отличной игре в большинстве (33,3% реализации, первый показатель в лиге) «Авангард» нейтрализует лишь 77,8% собственных удалений. Не последний показатель в КХЛ, но проблемы с этим явно есть. Для сравнения, в прошлом сезоне было 81,4%.
9. «Авангарду» плохо дается Запад. Да, омичи провели лишь три матча с командами из Западной конференции (два с «Локо», один против СКА), но все проиграли. Возможно, негативно сказываются дальние перелеты, хотя это странное оправдание для профессиональной команды.
10. Внутренние перипетии. Совсем недавно клуб покинул Иван Николишин. Нападающий играл слабо, но и расставание произошло некрасиво — еще в сентябре Звягин хвалил форварда за матч с «Сибирью», а через 10 дней его обменяли в «Барыс».
Артем Сериков