Дубль Фрейза помог «Локомотиву» уверенно обыграть «Куньлунь»

Дублем во встрече отметился нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз. Ещё по голу на свой счёт записали Даниил Бут, Максим Берёзкин и Денис Алексеев, забросивший шайбу при игре в меньшинстве. За китайский клуб единственную шайбу забросил Джейден Хальбгевакс в большинстве. Отметим, что в матче отсутствовал лидер «Локомотива» Александр Радулов. Ворота ярославского клуба защищал Алексей Мельничук.