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Дубль Фрейза помог «Локомотиву» уверенно обыграть «Куньлунь»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Локомотивом».

Источник: Чемпионат.com

Уверенную победу одержали ярославцы со счётом 5:1.

Дублем во встрече отметился нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз. Ещё по голу на свой счёт записали Даниил Бут, Максим Берёзкин и Денис Алексеев, забросивший шайбу при игре в меньшинстве. За китайский клуб единственную шайбу забросил Джейден Хальбгевакс в большинстве. Отметим, что в матче отсутствовал лидер «Локомотива» Александр Радулов. Ворота ярославского клуба защищал Алексей Мельничук.

Таким образом, «Локомотив» выиграл все три матча у «Куньлуня» в этом сезоне. Ещё одна встреча запланирована на 20 февраля.

Куньлунь РС
1:5
0:2, 1:2, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
16.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи, 1897 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Игорь Никитин
Вратари
Кайл Кейзер
Алексей Мельничук
1-й период
16:19
Байрон Фрэз
(Даниил Бут)
17:59
Максим Березкин
(Артур Каюмов, Максим Шалунов)
2-й период
21:45
Степан Никулин
25:08
Даниил Бут
(Никита Кирьянов)
28:47
Адам Кленденинг
29:48
Байрон Фрэз
(Даниил Бут, Степан Никулин)
32:38
Никита Кирьянов
35:02
Александр Полунин
36:49
Джейден Хальбгевакс
(Кайл Вуд, Рурк Шартье)
3-й период
43:14
Остин Вон
48:20
Георгий Иванов
49:20
Дэнни О`Риган
51:55
Александр Полунин
53:42
Денис Алексеев
(Георгий Иванов)
58:26
Иан Маккошен
Статистика
8
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь