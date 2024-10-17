«Автомобилист» одолел в гостях «Витязь» и прервал победную серию подмосковного клуба

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В первом периоде команды голов не забили.
В середине второго игрового отрезка Илья Аркалов с передачи Владимира Галузина открыл счёт во встрече. Спустя три с половиной минуты форвард гостей Стефан Да Коста с передачи Брукса Мэйсека восстановил равенство в счёте.
На 17-й минуте заключительного игрового отрезка осинового времени Брендан Лайпсик впервые во встрече вывел уральский клуб вперёд. В конце встречи Анатолий Голышев установил окончательный счёт в игре.
«Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию подмосковного клуба.