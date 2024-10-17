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«Автомобилист» одолел в гостях «Витязь» и прервал победную серию подмосковного клуба

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал екатеринбургский «Автомобилист».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В первом периоде команды голов не забили.

В середине второго игрового отрезка Илья Аркалов с передачи Владимира Галузина открыл счёт во встрече. Спустя три с половиной минуты форвард гостей Стефан Да Коста с передачи Брукса Мэйсека восстановил равенство в счёте.

На 17-й минуте заключительного игрового отрезка осинового времени Брендан Лайпсик впервые во встрече вывел уральский клуб вперёд. В конце встречи Анатолий Голышев установил окончательный счёт в игре.

«Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию подмосковного клуба.

Витязь
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха, 1721 зритель
Главные тренеры
Павел Десятков
Николай Заварухин
Вратари
Дмитрий Шикин
(Дмитрий Шикин)
Владимир Галкин
1-й период
00:52
Сергей Калинин
05:30
Евгений Кашников
19:31
Сергей Зборовский
2-й период
22:43
Юрий Журавлев
30:01
Илья Аркалов
(Владимир Галузин)
33:40
Стефан Да Коста
(Брукс Мэйсек)
3-й период
41:51
Дмитрий Шикин
43:58
Ник Меркли
56:24
Брендан Лайпсик
(Ник Меркли, Джесси Блэкер)
59:24
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Автомобилист
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