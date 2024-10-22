«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в матче без зрителей в Нижнекамске

Победу в матче одержали гости со счётом 3:1. Отметим, что матч проходил без зрителей из-за саммита глав государств БРИКС и соображений безопасности.
На третьей минуте счёт открыл хоккеист «Торпедо» Денис Почивалов, которому ассистировали Кирилл Воронин и Евгений Свечников. Удвоил преимущество гостей Дмитрий Кагарлицкий на старте второго периода. Спустя несколько секунд хозяева размочили счёт усилиями Кирилла Уракова. В конце второго периода Кирилл Кирсанов удвоил преимущество гостей.
«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и во второй раз в сезоне уступил «Торпедо».