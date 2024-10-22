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«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в матче без зрителей в Нижнекамске

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и нижегородским «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Победу в матче одержали гости со счётом 3:1. Отметим, что матч проходил без зрителей из-за саммита глав государств БРИКС и соображений безопасности.

На третьей минуте счёт открыл хоккеист «Торпедо» Денис Почивалов, которому ассистировали Кирилл Воронин и Евгений Свечников. Удвоил преимущество гостей Дмитрий Кагарлицкий на старте второго периода. Спустя несколько секунд хозяева размочили счёт усилиями Кирилла Уракова. В конце второго периода Кирилл Кирсанов удвоил преимущество гостей.

«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и во второй раз в сезоне уступил «Торпедо».

Нефтехимик
1:3
0:1, 1:2, 0:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
22.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Игорь Ларионов
Вратари
Филипп Долганов
Иван Кульбаков
1-й период
02:12
Денис Почивалов
(Кирилл Воронин, Евгений Свечников)
10:44
Антон Силаев
2-й период
21:27
Дмитрий Кагарлицкий
22:23
Кирилл Ураков
(Егор Корбит)
25:39
Лукаш Клок
36:04
Кирилл Кирсанов
(Дмитрий Кагарлицкий, Китон Томпсон)
3-й период
43:44
Кирилл Ураков
58:47
Лука Профака
58:47
Никита Артамонов
59:58
Китон Томпсон
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
Торпедо
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