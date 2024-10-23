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Тренер «Куньлуня» назвал позорным поражение команды от СКА в КХЛ

Китайская команда проиграла со счетом 0:8.

Источник: https://vk.com/krs_central

МЫТИЩИ /Московская область/, 23 октября. /ТАСС/. Поражение с крупным счетом пекинской команды «Куньлунь Ред Стар» от петербургского СКА в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) можно назвать позорным. Такое мнение журналистам высказал главный тренер китайской команды Михаил Кравец.

«Куньлунь» уступил СКА в среду со счетом 0:8, потерпев самое крупное поражение в своей истории.

«Напихали нам на полную катушку, позорное поражение. Ни впереди, ни сзади не помогли вратарю, по многим моментам уступили. Плохая игра с нашей стороны, нужны какие-то изменения», — сказал Кравец.

В конце сентября «Куньлунь» выиграл в Санкт-Петербурге со счетом 5:4.

«При полных трибунах играли интересней, в Питере не было таких ошибок. Думаю, что это и хороший урок для всех. Нужно играть в полную силу, не расслабляться. Надеюсь, игроки должны понять, что им надо делать правильную работу каждый день», — отметил Кравец.

Следующий матч «Куньлунь» проведет 25 октября против московского ЦСКА.

Куньлунь РС
0:8
0:3, 0:4, 0:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
23.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи, 1403 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Роман Ротенберг
Вратари
Кайл Кейзер
(Кайл Кейзер, Константин Волков)
Егор Заврагин
1-й период
05:11
Сергей Плотников
(Евгений Кузнецов, Иван Демидов)
09:00
Захар Бардаков
(Владимир Алистров, Михаил Григоренко)
10:09
Андрей Педан
16:56
Василий Глотов
(Иван Выдренков, Иван Демидов)
2-й период
20:48
Дэнни О`Риган
25:30
Сергей Плотников
(Иван Демидов)
28:15
Александр Никишин
(Евгений Кузнецов)
29:58
Валентин Зыков
(Арсений Грицюк, Александр Никишин)
30:37
Сергей Плотников
36:33
Паркер Фу
38:27
Арсений Грицюк
(Василий Глотов)
3-й период
45:47
Сергей Толчинский
50:45
Сергей Плотников
(Иван Демидов)
50:54
Сергей Толчинский
52:37
Хадсон Элинюк
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
СКА
КХЛ: таблица и календарь