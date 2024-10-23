Тренер «Куньлуня» назвал позорным поражение команды от СКА в КХЛ

«При полных трибунах играли интересней, в Питере не было таких ошибок. Думаю, что это и хороший урок для всех. Нужно играть в полную силу, не расслабляться. Надеюсь, игроки должны понять, что им надо делать правильную работу каждый день», — отметил Кравец.