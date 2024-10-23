Тренер «Куньлуня» назвал позорным поражение команды от СКА в КХЛ

МЫТИЩИ /Московская область/, 23 октября. /ТАСС/. Поражение с крупным счетом пекинской команды «Куньлунь Ред Стар» от петербургского СКА в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) можно назвать позорным. Такое мнение журналистам высказал главный тренер китайской команды Михаил Кравец.
«Куньлунь» уступил СКА в среду со счетом 0:8, потерпев самое крупное поражение в своей истории.
«Напихали нам на полную катушку, позорное поражение. Ни впереди, ни сзади не помогли вратарю, по многим моментам уступили. Плохая игра с нашей стороны, нужны какие-то изменения», — сказал Кравец.
В конце сентября «Куньлунь» выиграл в Санкт-Петербурге со счетом 5:4.
«При полных трибунах играли интересней, в Питере не было таких ошибок. Думаю, что это и хороший урок для всех. Нужно играть в полную силу, не расслабляться. Надеюсь, игроки должны понять, что им надо делать правильную работу каждый день», — отметил Кравец.
Следующий матч «Куньлунь» проведет 25 октября против московского ЦСКА.