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На Мадагаскаре ждут Ротенберга и Овечкина

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа высказалcя о развитии хоккея совместно с Россией.

Источник: Sports

— Тренер сборной России Роман Ротенберг говорил о том, чтобы развивать хоккей в Индии. Готовы ли вы получить какую-то помощь от ФХР, чтобы развивать хоккей на Мадагаскаре?

— Да, безусловно, знаю об этом виде спорта, но мы в нем совсем новички. К сожалению, хоккей на льду у нас не развивается. Но почему нет? У нас нет никаких запретов, поэтому можем попробовать.

— То есть вы ждете российских спортсменов, чтобы они обучали хоккеистов на Мадагаскаре?

— Да, я считаю, что эта работа по популяризации хоккея важна. Например, с Индией мы развиваем крикет. Можем попробовать и создать хоккейную команду.

— Ждете Ротенберга с Овечкиным на Мадагаскаре?

— Да! Почему нет? — цитирует Брассилива Дэвида Разананцоа «Спорт-Экспресс»

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