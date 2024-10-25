«Ак Барс» обыграл «Адмирал» благодаря двум шайбам Кирилла Семенова

Две практически одинаковые атаки с длинными диагоальными передачами разыграли «Барсы». После первой поперечной передачи от Барабанова Семенов завершить не сумел — вратарь выручил, а уже в следующей Кирилл действовал умнее. Он получил такую же передачу от левого борта, обработал шайбу, обыграл Андрея Мишурова, и отправил шайбу в ворота, 1:0.