«Ак Барс» обыграл «Адмирал» благодаря двум шайбам Кирилла Семенова

В этом матче тренерский штаб решил пойти на эксперименты и поднял Кирилла в центр первого звена. Имменно «Железный Сэм» и забросит первую шайбу «Ак Барса» в первом периоде.
Две практически одинаковые атаки с длинными диагоальными передачами разыграли «Барсы». После первой поперечной передачи от Барабанова Семенов завершить не сумел — вратарь выручил, а уже в следующей Кирилл действовал умнее. Он получил такую же передачу от левого борта, обработал шайбу, обыграл Андрея Мишурова, и отправил шайбу в ворота, 1:0.
Второй период прошел без результативных действий. А уже в начале третьего периода казанцы могли удваивать преимущество, когда разыгрывали большинство. После диагональной передачи от Барабанова Митчелл Миллер классным кистевым броском поразил ворота из левого круга, но наставник «Адмирала» Леонид Тамбиев взял видеопросмотр. После долгих пересмотров эпизода судьи отменили взятие ворот из-за высоко поднятой клюшки Галимова эпизодом ранее.
Вторую шайбу удалось забросить уже на последней минуте, когда гости сняли вратаря, а Кирилл Семенов подловил защитников, и отправил шайбу в пустые ворота «Адмирала».
Следующий матч этих соперников пройдет послезавтра, 27 октября на льду «Татнефть Арены».