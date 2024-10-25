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Кузнецов рассказал, что испытал кайф от атмосферы во время матча «Спартак» — СКА

Петербургская команда одержала победу со счетом 5:2.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов испытал кайф от атмосферы вокруг матча Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со «Спартаком», несмотря на скандирования спартаковских болельщиков против команды гостей. Об этом он рассказал журналистам.

СКА в пятницу выиграл у «Спартака» со счетом 5:2, уступая по ходу матча две шайбы.

«Я тут раньше не играл. Помню, когда играли в Сокольниках против “Спартака”: 1,5 тыс. челябинцев, 2 тыс. болельщиков “Спартака”, крутая атмосфера. Особенные игры против красного ромбика, у них болельщики другие. Я кайфанул — настоящие эмоции, живые люди. То, что их команда хлопала болельщикам после матча, дорогого стоит. Приятно было видеть полные трибуны болельщиков, и хотелось, чтобы было так на каждом стадионе», — сказал Кузнецов.

В начале матча Кузнецов был дважды удален, во второй раз он получил четыре минуты штрафа, две из которых — за неспортивное поведение.

«Огромное уважение к судье. Как он повел себя, это заслуживает большого уважения, спасибо ему, что пообщались в перерыве. Хочется, чтобы между хоккеистами и судьями всегда были такие хорошие контакты. Когда мы поругаемся, покричим, потом остынем, кто-то признавал, что виноват. Судьи тоже люди, тоже ошибаются, как и мы. У меня к судьям вопросов не было, если было удаление, значит, оно есть», — отметил нападающий СКА.

По словам Кузнецова, он кайфует, даже если фанаты скандируют кричалки против его команды. «Я ходил на “Зенит” только из-за “Виража” (трибуна активных фанатов “Зенита” — прим. ТАСС), если даже они тебя обзывают, это в кайф. Конечно, не хочется слушать матершинные слова», — сказал он.

Спартак
2:5
2:0, 0:3, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9120 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
01:30
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
12:40
Павел Порядин
(Иван Морозов)
18:50
Егор Филин
(Даниэль Усманов)
2-й период
25:43
Евгений Кузнецов
(Никита Зайцев, Сергей Плотников)
26:10
Захар Бардаков
(Михаил Григоренко, Михаил Воробьев)
29:53
Иван Морозов
30:43
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:14
Сергей Плотников
(Александр Никишин, Иван Демидов)
45:58
Данила Галенюк
(Михаил Воробьев, Захар Бардаков)
47:23
Энтони Деанджело
49:14
Александр Пашин
49:14
Сергей Плотников
53:36
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
СКА
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