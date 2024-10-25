Кузнецов рассказал, что испытал кайф от атмосферы во время матча «Спартак» — СКА

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов испытал кайф от атмосферы вокруг матча Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со «Спартаком», несмотря на скандирования спартаковских болельщиков против команды гостей. Об этом он рассказал журналистам.
СКА в пятницу выиграл у «Спартака» со счетом 5:2, уступая по ходу матча две шайбы.
«Я тут раньше не играл. Помню, когда играли в Сокольниках против “Спартака”: 1,5 тыс. челябинцев, 2 тыс. болельщиков “Спартака”, крутая атмосфера. Особенные игры против красного ромбика, у них болельщики другие. Я кайфанул — настоящие эмоции, живые люди. То, что их команда хлопала болельщикам после матча, дорогого стоит. Приятно было видеть полные трибуны болельщиков, и хотелось, чтобы было так на каждом стадионе», — сказал Кузнецов.
В начале матча Кузнецов был дважды удален, во второй раз он получил четыре минуты штрафа, две из которых — за неспортивное поведение.
«Огромное уважение к судье. Как он повел себя, это заслуживает большого уважения, спасибо ему, что пообщались в перерыве. Хочется, чтобы между хоккеистами и судьями всегда были такие хорошие контакты. Когда мы поругаемся, покричим, потом остынем, кто-то признавал, что виноват. Судьи тоже люди, тоже ошибаются, как и мы. У меня к судьям вопросов не было, если было удаление, значит, оно есть», — отметил нападающий СКА.
По словам Кузнецова, он кайфует, даже если фанаты скандируют кричалки против его команды. «Я ходил на “Зенит” только из-за “Виража” (трибуна активных фанатов “Зенита” — прим. ТАСС), если даже они тебя обзывают, это в кайф. Конечно, не хочется слушать матершинные слова», — сказал он.