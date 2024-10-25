Кузнецов рассказал, что испытал кайф от атмосферы во время матча «Спартак» — СКА

«Огромное уважение к судье. Как он повел себя, это заслуживает большого уважения, спасибо ему, что пообщались в перерыве. Хочется, чтобы между хоккеистами и судьями всегда были такие хорошие контакты. Когда мы поругаемся, покричим, потом остынем, кто-то признавал, что виноват. Судьи тоже люди, тоже ошибаются, как и мы. У меня к судьям вопросов не было, если было удаление, значит, оно есть», — отметил нападающий СКА.