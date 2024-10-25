Крикунов: интересно, будет ли новость о том, что «Спартак» оштрафован

«Я слышал, что сказал Роман после матча. Полностью с ним согласен! Я много работал в “Динамо”, но и во времена Суперлиги, и в КХЛ постоянно спартаковские фанаты нецензурно кричат на весь стадион. Сколько лет прошло, но ничего не изменилось. И, главное, неужели никто не работает с болельщиками? Ну крикнули один раз, должны же организаторы матча с органами правопорядка разобраться? Или клуб приветствует это и поощряет? Тогда это другой разговор. Интересно, как отреагирует лига. Будет ли новость о том, что “Спартак” оштрафован, или это все спустят на тормозах и ничего не изменится», — сказал Крикунов «Чемпионату».