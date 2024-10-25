«Я слышал, что сказал Роман после матча. Полностью с ним согласен! Я много работал в “Динамо”, но и во времена Суперлиги, и в КХЛ постоянно спартаковские фанаты нецензурно кричат на весь стадион. Сколько лет прошло, но ничего не изменилось. И, главное, неужели никто не работает с болельщиками? Ну крикнули один раз, должны же организаторы матча с органами правопорядка разобраться? Или клуб приветствует это и поощряет? Тогда это другой разговор. Интересно, как отреагирует лига. Будет ли новость о том, что “Спартак” оштрафован, или это все спустят на тормозах и ничего не изменится», — сказал Крикунов «Чемпионату».
Крикунов: интересно, будет ли новость о том, что «Спартак» оштрафован
Заслуженный тренер России, бывший тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что фанаты «Спартака» в матче против армейцев Петербурга (2:5) скандировали нецензурные кричалки.
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9120 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
01:30
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
12:40
Павел Порядин
(Иван Морозов)
18:50
Егор Филин
(Даниэль Усманов)
2-й период
25:43
Евгений Кузнецов
(Никита Зайцев, Сергей Плотников)
26:10
Захар Бардаков
(Михаил Григоренко, Михаил Воробьев)
29:53
Иван Морозов
30:43
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:14
Сергей Плотников
(Александр Никишин, Иван Демидов)
45:58
Данила Галенюк
(Михаил Воробьев, Захар Бардаков)
47:23
Энтони Деанджело
49:14
Александр Пашин
49:14
Сергей Плотников
53:36
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит