В КХЛ отреагировали на жалобы СКА на кричалки спартаковских болельщиков

Он также отметил, что на домашних матчах «Спартака», как правило, царит дружественная атмосфера. «У нас в хоккее болельщики стали намного лучше, атмосфера на аренах улучшилась. Вы же видите, сколько народу ходит. Но бывают такие случаи. Ничего страшного», — добавил Каменский.