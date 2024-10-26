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В КХЛ отреагировали на жалобы СКА на кричалки спартаковских болельщиков

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Каменский отреагировал на жалобы представителей СКА, недовольных кричалками болельщиков московского «Спартака» в матче команд в рамках регулярного чемпионата лиги.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Об этом сообщает «Матч ТВ».

«У нас есть регламент КХЛ, по которому есть наказание. Есть работа с болельщиками. Все будет по регламенту, по закону», — заявил Каменский.

Он также отметил, что на домашних матчах «Спартака», как правило, царит дружественная атмосфера. «У нас в хоккее болельщики стали намного лучше, атмосфера на аренах улучшилась. Вы же видите, сколько народу ходит. Но бывают такие случаи. Ничего страшного», — добавил Каменский.

Ранее на болельщиков «Спартака» пожаловались главный тренер СКА и председатель совета директоров клуба Александр Медведев. По их словам, фанаты-красно белых выражались нецензурно.

Встреча прошла в пятницу, 25 октября, в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Болельщики хозяев во время матча скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея».

Спартак
2:5
2:0, 0:3, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9120 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
01:30
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
12:40
Павел Порядин
(Иван Морозов)
18:50
Егор Филин
(Даниэль Усманов)
2-й период
25:43
Евгений Кузнецов
(Никита Зайцев, Сергей Плотников)
26:10
Захар Бардаков
(Михаил Григоренко, Михаил Воробьев)
29:53
Иван Морозов
30:43
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:14
Сергей Плотников
(Александр Никишин, Иван Демидов)
45:58
Данила Галенюк
(Михаил Воробьев, Захар Бардаков)
47:23
Энтони Деанджело
49:14
Александр Пашин
49:14
Сергей Плотников
53:36
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
СКА
КХЛ: таблица и календарь