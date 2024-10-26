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В «Спартаке» считают, что высказывания Романа Ротенберга позорят российский хоккей

После матча «Спартак» — СКА Роман Ротенберг раскритиковал поведение болельщиков красно-белых.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Высказывания главного тренера петербургского СКА и первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга наносят вред репутации отечественного хоккея и позорят его. Об этом заявили в пресс-службе московского «Спартака».

Встреча регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и СКА прошла 25 октября в Москве и завершилась победой гостей со счетом 5:2. После матча Ротенберг раскритиковал поведение болельщиков красно-белых.

«Хоккейный клуб “Спартак” считает данные неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга Романа Борисовича провокационными, порочащими достоинство лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд. Также обращаем внимание, что это не первый случай неоднозначных высказываний в информационном пространстве главного тренера СКА, а по совместительству вице-президента клуба, первого вице-президента Федерации хоккея России, члена совета директоров, заместителя председателя правления Континентальной хоккейной лиги. Так называемое “лицо российского хоккея” из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

В «Спартаке» отметили, что ожидают от КХЛ оценки эпизодов и принятия мер в отношении Ротенберга. В пресс-службе КХЛ сообщили, что лига изучит скандирования болельщиков красно-белых.

Спартак
2:5
2:0, 0:3, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9120 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
01:30
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
12:40
Павел Порядин
(Иван Морозов)
18:50
Егор Филин
(Даниэль Усманов)
2-й период
25:43
Евгений Кузнецов
(Никита Зайцев, Сергей Плотников)
26:10
Захар Бардаков
(Михаил Григоренко, Михаил Воробьев)
29:53
Иван Морозов
30:43
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:14
Сергей Плотников
(Александр Никишин, Иван Демидов)
45:58
Данила Галенюк
(Михаил Воробьев, Захар Бардаков)
47:23
Энтони Деанджело
49:14
Александр Пашин
49:14
Сергей Плотников
53:36
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
СКА
КХЛ: таблица и календарь