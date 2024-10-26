В «Спартаке» считают, что высказывания Романа Ротенберга позорят российский хоккей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Высказывания главного тренера петербургского СКА и первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга наносят вред репутации отечественного хоккея и позорят его. Об этом заявили в пресс-службе московского «Спартака».
Встреча регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и СКА прошла 25 октября в Москве и завершилась победой гостей со счетом 5:2. После матча Ротенберг раскритиковал поведение болельщиков красно-белых.
«Хоккейный клуб “Спартак” считает данные неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга Романа Борисовича провокационными, порочащими достоинство лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд. Также обращаем внимание, что это не первый случай неоднозначных высказываний в информационном пространстве главного тренера СКА, а по совместительству вице-президента клуба, первого вице-президента Федерации хоккея России, члена совета директоров, заместителя председателя правления Континентальной хоккейной лиги. Так называемое “лицо российского хоккея” из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».
В «Спартаке» отметили, что ожидают от КХЛ оценки эпизодов и принятия мер в отношении Ротенберга. В пресс-службе КХЛ сообщили, что лига изучит скандирования болельщиков красно-белых.