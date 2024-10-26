В «Спартаке» считают, что высказывания Романа Ротенберга позорят российский хоккей

«Хоккейный клуб “Спартак” считает данные неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга Романа Борисовича провокационными, порочащими достоинство лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд. Также обращаем внимание, что это не первый случай неоднозначных высказываний в информационном пространстве главного тренера СКА, а по совместительству вице-президента клуба, первого вице-президента Федерации хоккея России, члена совета директоров, заместителя председателя правления Континентальной хоккейной лиги. Так называемое “лицо российского хоккея” из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».