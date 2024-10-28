«Автомобилист» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 5:4 (3:2, 1:2, 1:0) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Брукс Мэйсек (1-я и 44-я минуты), также отличились Максим Осипов (3), Владимир Кузнецов (19) и Стефан Да Коста (38). За «Трактор» голы забили Григорий Дронов (12), Александр Шаров (19), Семен Дер-Аргучинцев (27) и Андрей Светлаков (31).
«Автомобилист» второй раз по ходу сезона обыграл «Трактор». Вратарь гостей Евгений Аликин одержал сотую победу в КХЛ, а нападающий хозяев Дер-Аргучинцев провел сотый матч в КХЛ.
«Трактор» (32 очка, 21 игра) прервал серию из пяти побед, но остался лидером турнирной таблицы Восточной конференции. «Автомобилист» (26 очков, 20 матчей) идет на втором месте.
В следующем матче «Трактор» 30 октября примет новосибирскую «Сибирь», «Автомобилист» 1 ноября сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком».