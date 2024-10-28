«Автомобилист» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 5:4 (3:2, 1:2, 1:0) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Брукс Мэйсек (1-я и 44-я минуты), также отличились Максим Осипов (3), Владимир Кузнецов (19) и Стефан Да Коста (38). За «Трактор» голы забили Григорий Дронов (12), Александр Шаров (19), Семен Дер-Аргучинцев (27) и Андрей Светлаков (31).