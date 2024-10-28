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«Автомобилист» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» обыграли челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 5:4 (3:2, 1:2, 1:0) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Брукс Мэйсек (1-я и 44-я минуты), также отличились Максим Осипов (3), Владимир Кузнецов (19) и Стефан Да Коста (38). За «Трактор» голы забили Григорий Дронов (12), Александр Шаров (19), Семен Дер-Аргучинцев (27) и Андрей Светлаков (31).

«Автомобилист» второй раз по ходу сезона обыграл «Трактор». Вратарь гостей Евгений Аликин одержал сотую победу в КХЛ, а нападающий хозяев Дер-Аргучинцев провел сотый матч в КХЛ.

«Трактор» (32 очка, 21 игра) прервал серию из пяти побед, но остался лидером турнирной таблицы Восточной конференции. «Автомобилист» (26 очков, 20 матчей) идет на втором месте.

В следующем матче «Трактор» 30 октября примет новосибирскую «Сибирь», «Автомобилист» 1 ноября сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком».

Трактор
4:5
2:3, 2:1, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Николай Заварухин
Вратари
Закари Фукале
Евгений Аликин
1-й период
00:23
Брукс Мэйсек
(Анатолий Голышев)
02:47
Максим Осипов
(Стефан Да Коста, Анатолий Голышев)
04:19
Джесси Блэкер
09:22
Максим Осипов
11:02
Григорий Дронов
(Бадди Робинсон, Семен Дер-Аргучинцев)
18:26
Владимир Кузнецов
(Максим Денежкин, Кертис Волк)
18:41
Александр Шаров
(Владимир Жарков, Бадди Робинсон)
18:41
Анатолий Голышев
2-й период
26:29
Семен Дер-Аргучинцев
(Илья Карпухин, Виталий Кравцов)
30:33
Андрей Светлаков
(Семен Дер-Аргучинцев)
37:07
Стефан Да Коста
(Анатолий Голышев)
3-й период
43:34
Брукс Мэйсек
(Кирилл Воробьев)
46:26
Джесси Блэкер
55:10
Стефан Да Коста
Статистика
0
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь