Ротенберг оценил лозунги болельщиков на матче СКА — «Сибирь»

Нас спрашивают, почему мы забиваем так много голов на выезде. Не будем раскрывать все секреты, но в первую очередь потому, что болельщики приезжают. Они помогают. Даже в Мытищах, где на трибунах было не так много болельщиков в целом, наши болельщики были, человек 100. В Череповце была полная гостевая трибуна. Когда болельщики приходят, значит, что мы работаем правильно. Надо, чтобы каждый клуб КХЛ этим занимался. Сегодня была замечательная, дружелюбная атмосфера. Спортивный праздник. Обе команды поймали кураж, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.