Главный тренер «Трактора»: Сегодня мы увидели, почему «Локомотив» — лучшая команда в лиге

«Сегодня мы увидели, почему “Локомотив” является лучшей командой в лиге. И “Локомотив” — это та команда, которая может побеждать в любых ситуациях. На мой взгляд, у них сегодня было много возможностей, чтобы эту победу забрать, чем “Локомотив” и воспользовался. Соперник знает, как побеждать в таких плотных матчах. Говоря о нашей игре, хочу сказать, что “Трактор” сегодня провёл в целом сильную игру, но были допущены ошибки, которых можно было избежать. Сегодня был такой матч, моменты из которого можно разбирать и учиться на них. Каждый эпизод, каждая комбинация, каждая смена идёт в счёт в таких матчах. Для болельщиков, на мой взгляд, сегодня была яркая игра», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».