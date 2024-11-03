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Главный тренер «Трактора»: Сегодня мы увидели, почему «Локомотив» — лучшая команда в лиге

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом», в котором челябинцы уступили 3:5.

Источник: Чемпионат.com

«Сегодня мы увидели, почему “Локомотив” является лучшей командой в лиге. И “Локомотив” — это та команда, которая может побеждать в любых ситуациях. На мой взгляд, у них сегодня было много возможностей, чтобы эту победу забрать, чем “Локомотив” и воспользовался. Соперник знает, как побеждать в таких плотных матчах. Говоря о нашей игре, хочу сказать, что “Трактор” сегодня провёл в целом сильную игру, но были допущены ошибки, которых можно было избежать. Сегодня был такой матч, моменты из которого можно разбирать и учиться на них. Каждый эпизод, каждая комбинация, каждая смена идёт в счёт в таких матчах. Для болельщиков, на мой взгляд, сегодня была яркая игра», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

Напомним, «Трактор» и «Локомотив» занимают первые места в турнирных таблицах конференций КХЛ. Для ярославской команды эта победа восьмая подряд. У челябинцев это второе поражение в восьми последних встречах.

Трактор
3:5
1:2, 1:1, 1:2
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
3.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Игорь Никитин
Вратари
Закари Фукале
Даниил Исаев
1-й период
02:55
Никита Тертышный
04:14
Александр Радулов
(Степан Никулин, Рушан Рафиков)
06:21
Артем Блажиевский
07:30
Максим Шалунов
(Мартин Гернат, Андрей Сергеев)
09:40
Бадди Робинсон
09:40
Бадди Робинсон
09:40
Максим Шалунов
11:48
Мартин Гернат
14:30
Артем Блажиевский
(Михаил Котляревский, Сергей Телегин)
19:47
Стивен Кэмпфер
19:47
Никита Кирьянов
2-й период
34:45
Степан Никулин
(Мартин Гернат)
38:10
Дилан Сикьюра
(Максим Шабанов, Андрей Светлаков)
3-й период
43:12
Александр Радулов
(Мартин Гернат)
47:32
Александр Шаров
(Стивен Кэмпфер, Никита Тертышный)
55:03
Павел Красковский
(Никита Кирьянов, Никита Черепанов)
Статистика
13
Штрафное время
12
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь