«Меня не включали в списки лучших тренеров КХЛ, даже когда СКА шел на первом месте». Ротенберг — после 2:5 от «Сочи»

— У них есть свое мнение. Нам нужно быть лучше, чтобы меня включили в этот список. Но когда мы шли на первом месте, два года назад, с явным отрывом, меня тоже не включали в эти списки. Я уже привык к этому. У меня такая броня. Нам главное сейчас не про это думать. Я могу не быть в этом списке. Главное, чтобы команда наша побеждала. В этом ничего нового для меня нет. Надо работать, все через работу.