Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Меня не включали в списки лучших тренеров КХЛ, даже когда СКА шел на первом месте». Ротенберг — после 2:5 от «Сочи»

Пресс-конференция главного тренера армейцев.

Источник: ХК СКА

СКА потерпел четвертое поражение подряд в FONBET Чемпионате КХЛ. На этот раз армейцы уступили дома «Сочи» (2:5). Команда Романа Ротенберга опустилась на третье место в Западной конференции.

Замена Заврагина не помогла

В первом и втором периодах гости забросили по шайбе — отличились Тимур Хафизов и Артур Тянулин. У хозяев же совсем не клеилось в атаке, несмотря на большое количество удалений у «Сочи». СКА умудрился не реализовать четыре большинства подряд!

В третьей двадцатиминутке питерцы сподобились на два гола усилиями Марата Хайруллина и Михаила Воробьева, но это не спасло их положение. Южане же отличились еще три раза, Хафизов оформил дубль — то же самое нападающий сделал в первом матче сезона между этими командами.

СКА провел невыразительный матч. Возможно, сказалось отсутствие Евгения Кузнецова из-за болезни. Не помогло и решение тренера сменить голкипера прямо по ходу встречи — вместо Егора Заврагина, которого совсем недавно вернули из «Сочи», вышел Павел Мойсевич.

Итог для СКА неутешительный — 2:5. На следующей неделе у невской команды гостевая серия по маршруту Омск — Новосибирск — Казань.

Как Ротенберг объяснил поражение

«Сегодня команда очень хотела выиграть, все стремились побеждать. Соперник сыграл от обороны на контратаках, как мы и ожидали. Допустили индивидуальные ошибки, много сил и эмоций тратим на тренировках, в играх, идет накопление нагрузки. У нас есть возможность отдохнуть день. Не имеем права играть так дома, с командой обсудили все. Мы привыкли забивать сразу и много, может, надо было проще начинать. Лидеры наши — молодые парни, понимаем, что где? то не всегда хватает стабильности. Ждем обратно Кузнецова, он, к сожалению, приболел, сильно прихватило живот», — сказал главный тренер СКА про поражение. А вот еще его несколько ярких цитат на пресс-конференции.

Подробнее об отсутствии Кузнецова

«Звонит Кузя и говорит, что очень хочет сыграть, но находится в том месте… не будем говорить, в каком месте. Он был всю ночь в этом месте. Он не спал».

О том, почему во втором периоде СКА перешел на три тройки нападения

«Анатолий Владимирович Тарасов всегда играл в три звена в советское время, еще до Виктора Васильевича Тихонова. И сейчас многие команды так действуют. Главный тренер сам решает, как будет делать. Это управление игрой. Это обычная практика и в НХЛ. Смотрели последнюю игру “Эдмонтона”? Какое игровое время у Драйзайтля и Макдэвида, знаете? Примерно, как у Демидова. У Ивана чуть поменьше. Если изучить статистику лидеров команд КХЛ и НХЛ, то эти цифры похожи».

О замене Заврагина

«Мы дали ему возможность отдохнуть. Понимали, что непростая игра будет сегодня. Он готовится к следующему матчу».

О том, что его не включили в список лучших тренеров КХЛ

— Недавно чемпион мира Максим Сушинский и хоккейный комментатор Леонид Вайсфельд назвали Игоря Никитина из «Локомотива» и Бенуа Гру из «Трактора» в числе лучших тренеров КХЛ на данный момент. Не обидно ли вам, что в этот рейтинг не включили вас? — задал вопрос Ротенбергу корреспондент «СЭ» Алексей Михайлов.

— У них есть свое мнение. Нам нужно быть лучше, чтобы меня включили в этот список. Но когда мы шли на первом месте, два года назад, с явным отрывом, меня тоже не включали в эти списки. Я уже привык к этому. У меня такая броня. Нам главное сейчас не про это думать. Я могу не быть в этом списке. Главное, чтобы команда наша побеждала. В этом ничего нового для меня нет. Надо работать, все через работу.

— То есть вас это мотивирует?

— Конечно. У Никитина и Гру больше опыта, и они старше меня. Я стремлюсь каждый день улучшать свою работу, чтобы давать команде больше, чем давали другие тренеры. В спорте присутствует соревновательный дух. Без него не победить, — сказал Ротенберг.

Егор Сергеев

СКА
2:5
0:1, 0:1, 2:3
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12026 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Сергей Зубов
Вратари
Егор Заврагин
(Павел Мойсевич, Павел Мойсевич)
Сергей Иванов
1-й период
12:51
Тимур Хафизов
16:42
Валентин Зыков
2-й период
20:33
Артур Тянулин
(Джесси Грэм)
23:25
Сергей Попов
30:28
Роман Манухов
33:19
Командный штраф
37:07
Илья Федотов
39:46
Иван Демидов
3-й период
41:32
Тимур Хафизов
(Джесси Грэм, Артемий Кузнецов)
47:55
Николай Чебыкин
51:13
Марат Хайруллин
51:48
Андрей Никонов
(Глеб Корягин)
56:47
Данил Авершин
(Тимур Хафизов, Сергей Иванов)
59:32
Михаил Воробьев
(Валентин Зыков, Марат Хайруллин)
Статистика
4
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Сочи
КХЛ: таблица и календарь