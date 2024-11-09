«Адмирал» одержал четвертую победу в последних пяти матчах, одолев «Трактор» в овертайме

На пятой минуте третьей двадцатиминутки Егор Петухов с передачи Семёна Ручкина вновь вывел «Адмирал» вперёд. На 12-й минуте периода Семён Дер-Аргучинцев с передач Виталия Кравцова и Андрея Светлакова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Сергей Телегин впервые в игре вывел «Трактор» вперёд. Менее чем через минуту Джек Родевальд в третий раз сделал счёт равным.