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«Адмирал» одержал четвертую победу в последних пяти матчах, одолев «Трактор» в овертайме

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал челябинский «Трактор».

Источник: ХК "Адмирал"

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На 16-й минуте первого периода Никита Сошников с передачи Дмитрия Завгороднего открыл счёт в матче.

На шестой минуте второго периода Владимир Ткачёв с передачи Стивена Кэмпфера восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте третьей двадцатиминутки Егор Петухов с передачи Семёна Ручкина вновь вывел «Адмирал» вперёд. На 12-й минуте периода Семён Дер-Аргучинцев с передач Виталия Кравцова и Андрея Светлакова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Сергей Телегин впервые в игре вывел «Трактор» вперёд. Менее чем через минуту Джек Родевальд в третий раз сделал счёт равным.

В овертайме Джек Родевальд принёс «Адмиралу» победу.

Адмирал
4:3
1:0, 0:1, 2:2
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
9.11.2024, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5315 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Бенуа Гру
Вратари
Андрей Мишуров
Сергей Мыльников
1-й период
14:25
Илья Николаев
15:25
Никита Сошников
(Дмитрий Завгородний)
2-й период
25:31
Владимир Ткачев
(Стивен Кэмпфер)
30:25
Георгий Солянников
34:21
Либор Шулак
34:29
Дилан Сикьюра
36:32
Дмитрий Завгородний
3-й период
44:21
Егор Петухов
(Семен Ручкин)
47:02
Егор Петухов
47:02
Егор Петухов
47:02
Стивен Кэмпфер
51:14
Семен Дер-Аргучинцев
(Виталий Кравцов, Андрей Светлаков)
54:55
Сергей Телегин
55:26
Джек Родуолд
(Дмитрий Завгородний, Джованни Фьоре)
Овертайм
60:39
Максим Шабанов
61:22
Джек Родуолд
(Никита Сошников, Либор Шулак)
Статистика
13
Штрафное время
11
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Трактор
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