Хоккеист «Спартака» Голдобин пропустит матч КХЛ против «Локомотива»

Голдобин пропустит второй матч в нынешнем сезоне. В тройке вместе с Адамом Ружичкой и Андреем Локтионовым вместо него сыграет Александр Пашин. В предыдущий раз Голдобин пропустил встречу 7 сентября, когда не сыграл в матче с «Сочи». В состав «Спартака» вернулся нападающий Иван Морозов, пропустивший два матча.