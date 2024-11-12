Хоккеист «Спартака» Голдобин пропустит матч КХЛ против «Локомотива»

Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 мск. «Локомотив» является лидером регулярного чемпионата КХЛ.
Голдобин пропустит второй матч в нынешнем сезоне. В тройке вместе с Адамом Ружичкой и Андреем Локтионовым вместо него сыграет Александр Пашин. В предыдущий раз Голдобин пропустил встречу 7 сентября, когда не сыграл в матче с «Сочи». В состав «Спартака» вернулся нападающий Иван Морозов, пропустивший два матча.
В сезоне-2023/24 КХЛ Голдобин набрал 78 очков (36 голов + 42 результативные передачи) в 67 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды. Также он установил клубный рекорд результативности за один сезон.
Впервые в заявке на матч КХЛ оказался 19-летний нападающий Иван Рябов, в этом сезоне набравший по системе «гол + пас» за «Спартак» в Олимпбет — Молодежной хоккейной лиге 11 очков (5 + 6) и за «Химик» во Всероссийской хоккейной лиге в 10 матчах два балла (1 + 1).