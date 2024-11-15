СКА отыгрался с 0:2 в концовке основного времени, но уступил «Ак Барсу» в овертайме

Первую шайбу в этой встрече забросил Семён Кошелев на 39-й минуте. За «Ак Барс» также забил Егор Коршков. В составе СКА шайбами отметились Тони Деанджело и Марат Хайруллин, сравнявший счёт на последней минуте.