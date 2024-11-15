СКА отыгрался с 0:2 в концовке основного времени, но уступил «Ак Барсу» в овертайме

Первую шайбу в этой встрече забросил Семён Кошелев на 39-й минуте. За «Ак Барс» также забил Егор Коршков. В составе СКА шайбами отметились Тони Деанджело и Марат Хайруллин, сравнявший счёт на последней минуте.
Решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Семёнов.
В предыдущем матче СКА одолел «Сибирь» в серии буллитов (1:0), прервав пятиматчевую серию поражений. «Ак Барс» одержал сухую победу над «Куньлунем» (5:0).
Казанская команда сейчас на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У команды 33 очка в 24 матчах.