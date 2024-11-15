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СКА отыгрался с 0:2 в концовке основного времени, но уступил «Ак Барсу» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в овертайме.

Источник: Чемпионат.com

Первую шайбу в этой встрече забросил Семён Кошелев на 39-й минуте. За «Ак Барс» также забил Егор Коршков. В составе СКА шайбами отметились Тони Деанджело и Марат Хайруллин, сравнявший счёт на последней минуте.

Решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Семёнов.

В предыдущем матче СКА одолел «Сибирь» в серии буллитов (1:0), прервав пятиматчевую серию поражений. «Ак Барс» одержал сухую победу над «Куньлунем» (5:0).

Казанская команда сейчас на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У команды 33 очка в 24 матчах.

Ак Барс
3:2
0:0, 1:0, 1:2
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Роман Ротенберг
Вратари
Тимур Билялов
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
2-й период
27:56
Энтони Деанджело
29:14
Иван Выдренков
32:12
Никита Дыняк
32:12
Энтони Деанджело
34:43
Кирилл Семенов
34:58
Сергей Плотников
37:53
Дмитрий Яшкин
38:47
Семен Кошелев
(Кирилл Семенов)
3-й период
51:12
Алексей Марченко
55:21
Егор Коршков
(Семен Кошелев)
57:41
Энтони Деанджело
(Евгений Кузнецов, Сергей Плотников)
59:38
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
Овертайм
61:54
Василий Глотов
64:35
Кирилл Семенов
Статистика
11
Штрафное время
13
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
СКА
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