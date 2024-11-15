«Когда Хабиб уже удушил Макгрегора, вмешивается судья!» Ротенберг после «Ак Барса» — о драке Деанджело и дисциплине Кузнецова

«Это хоккей. Хоккей — игра ошибок. Когда мы семь матчей подряд выигрывали почему -то было меньше журналистов. Победы никому не интересны. Этот период нам надо пройти, чтобы победить в Кубке Гагарина. Ни одна команда не проходит весь сезон без поражений. Это невозможно. И когда команда борется до конца, как сегодня. Когда забиваем две шайбы за две минуты до конца такой команде, как “Ак Барс”, которая вторая по пропущенным в лиге после “Локомотива” — мы можем забивать и шесть, и семь голов.