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«Когда Хабиб уже удушил Макгрегора, вмешивается судья!» Ротенберг после «Ак Барса» — о драке Деанджело и дисциплине Кузнецова

Очередная огненная пресс-конференция тренера армейцев.

Источник: ХК СКА

СКА на выезде уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ. В основное время команды не выявили победителя, а решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Семенов. В последних семи матчах петербуржцы одержали всего одну победу — над «Сибирью» (1:0 Б).

После игры тренер армейцев Роман Ротенберг традиционно ярко выступил на пресс-конференции.

О поражении

«Это был матч уровня плей-офф, украшение КХЛ. Лед замечательного качества, дышится очень хорошо. Проявили характер, сравняли счет. Второй гол был не очень обязательным, но там была ошибка нашего защитника. Это хоккей. В овертайме снова играли в меньшинстве, необязательные удаления. Наш вратарь сражался как лев, но сложно играть в меньшинстве. Если резюмировать, то команда проявила характер, это очко дорогого стоит. Но надо улучшить дисциплину. Не вестись на провокации, которые ведут соперники».

О драке Деанджело и Дыняка

«Я не против драк. Говорю конкретно про тот момент, когда игрок лежит на льду… Там по инерции кто сверху, тот и будет бить. Как в боксе. Смешанные единоборства, UFC смотрите? Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов? Когда Хабиб уже удушил Макгрегора, вмешивается судья! Об этом речь. Ребята хотят драться, хорошо. Но лучше в хоккей играть. Гретцки не должен драться, и Деанджело не должен драться. Пусть тафгаи дерутся, если хотят. Я с уважением к Дыняку, но это хороший размен со стороны “Ак Барса”, а не с нашей стороны».

Об игре Кузнецова

"Хорошая оценка. Хорошая мотивация для Кузнецова будет. Не так просто вернуться из НХЛ. Там другой хоккей, ребята проходят адаптацию. Кто-то быстрее адаптируется, кто-то дольше. Но Женя с каждой игрой начинает понимать требования нашей лиги. Отдал передачу Деанджело — Тони сравнял счет.

Мы все понимаем, что Женя может играть лучше. Но он окончательно понял, что лучше играть в хоккей, а не сидеть в штрафном боксе. Каждый у нас должен это понять, нужно поработать над дисциплиной. Все идет через работу. Удаления никогда не в плюс — всегда в минус. Кузнецов вместо того, чтобы удаляться, начал отдавать голевые передачи, мы начали эту работу".

О журналистах, которым не интересны победы СКА

«Это хоккей. Хоккей — игра ошибок. Когда мы семь матчей подряд выигрывали почему -то было меньше журналистов. Победы никому не интересны. Этот период нам надо пройти, чтобы победить в Кубке Гагарина. Ни одна команда не проходит весь сезон без поражений. Это невозможно. И когда команда борется до конца, как сегодня. Когда забиваем две шайбы за две минуты до конца такой команде, как “Ак Барс”, которая вторая по пропущенным в лиге после “Локомотива” — мы можем забивать и шесть, и семь голов.

Не надо удаляться. Играя втроем, можно выиграть матч, но это сложно. Сегодня было четыре минуты втроем против четверых, пятерых хоккеистов соперника. И не пропустили, значит, у команды есть характер. Пропустили «три на три». Это вопрос концентрации. Игрок пошел на риск, но это детали. Главное убрать удаления. Слава богу, в хоккее по правилам нельзя убрать со льда всех игроков, тогда было бы еще сложнее".

Роман Кольцов

Ак Барс
3:2
0:0, 1:0, 1:2
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8547 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Роман Ротенберг
Вратари
Тимур Билялов
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
2-й период
27:56
Энтони Деанджело
29:14
Иван Выдренков
32:12
Никита Дыняк
32:12
Энтони Деанджело
34:43
Кирилл Семенов
34:58
Сергей Плотников
37:53
Дмитрий Яшкин
38:47
Семен Кошелев
(Кирилл Семенов)
3-й период
51:12
Алексей Марченко
55:21
Егор Коршков
(Семен Кошелев)
57:41
Энтони Деанджело
(Евгений Кузнецов, Сергей Плотников)
59:38
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
Овертайм
61:54
Василий Глотов
64:35
Кирилл Семенов
Статистика
11
Штрафное время
13
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
СКА
КХЛ: таблица и календарь