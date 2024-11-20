Обмен-блокбастер между СКА и «Авангардом»: Ротенберг наконец отпускает Серебрякова!

Принцип «возьмем и потом разберемся» для серьезной организации не годится. Временами кажется, что новый босс «Авангарда» попал на распродажу за пять минут до закрытия и стремится скупить все, до чего успеет дотянуться. Вероятно, у него есть какие-то советчики. Это можно только предполагать, поскольку клуб ушел из публичного пространства и не объясняет своих действий. Странная стратегия. Хорошо еще, что в последний момент в омском клубе отказались от обмена молодого защитника Михаила Гуляева, у которого скромный контракт, на Серебрякова. Это был бы провал. Такой же, как и выступление команды в нынешнем сезоне.