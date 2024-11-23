«Куньлунь» выиграл 3-й матч подряд, одолев в гостях лидера Востока КХЛ «Трактор»

Игра на льду арены в Челябинске завершилась со счетом 4:1 в пользу китайской команды.
В первом периоде Мартена Лефевра хозяева ответили точным броском Владимира Ткачева. В заключительной 20-минутке голами отметились Рурк Шартье, Ян Дрозг и Спенсер Фу (пустые ворота).
«Куньлунь», идущий на предпоследнем месте в табилце Западной конференции, одержал третью победу подряд. «Трактор», несмотря на неожиданное поражение, остается лидером на Востоке.
Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» проведет в Минске 26 ноября против «Динамо», а «Куньлунь» 25 ноября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком».