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«Куньлунь» выиграл 3-й матч подряд, одолев в гостях лидера Востока КХЛ «Трактор»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» на выезде победил «Трактор».

Игра на льду арены в Челябинске завершилась со счетом 4:1 в пользу китайской команды.

В первом периоде Мартена Лефевра хозяева ответили точным броском Владимира Ткачева. В заключительной 20-минутке голами отметились Рурк Шартье, Ян Дрозг и Спенсер Фу (пустые ворота).

«Куньлунь», идущий на предпоследнем месте в табилце Западной конференции, одержал третью победу подряд. «Трактор», несмотря на неожиданное поражение, остается лидером на Востоке.

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» проведет в Минске 26 ноября против «Динамо», а «Куньлунь» 25 ноября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком».

Трактор
1:4
1:1, 0:0, 0:3
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
23.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Бенуа Гру
Михаил Кравец
Вратари
Закари Фукале
(Закари Фукале)
Джереми Смит
1-й период
02:08
Мартин Лефевр
(Спенсер Фу, Колин Кэмпбелл)
04:48
Юрий Паутов
05:09
Владимир Ткачев
(Александр Кадейкин, Дилан Сикьюра)
06:21
Григорий Дронов
19:36
Дойл Сомерби
2-й период
32:58
Михаил Котляревский
32:58
Семен Синяткин
3-й период
47:28
Рурк Шартье
(Джейк Челиос, Дэнни О`Риган)
53:35
Андрей Светлаков
55:30
Ян Дрозг
(Юрий Паутов)
57:08
Спенсер Фу
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Куньлунь РС
КХЛ: таблица и календарь