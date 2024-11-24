У «Ак Барса» проблемы. Потеряли двух вратарей за игру и в следующем матче пропустили 9 раз

Прямо сейчас Анвару Гатиятулину и Марату Валиуллину (генеральному менеджеру клуба) не до жиру — рады были бы и Пексе. Только вот ни Вячеслав, ни тем более Артур не захотят возвращаться в Казань тушить возникший пожар на пару матчей, чтобы затем снова отправиться в низшие лиги. Вот и пришлось искать вратарей из тех, кто был под рукой, причем с учётом того, чтобы и «Барс» с «Ирбисом» совсем без голкиперов не оставить. В МХЛ у Казани смена поколений — в заявке есть даже 16-летний Игорь Сабурин, хоть он пока и не провёл в лиге ни одной встречи. Основной вратарь молодёжки Максим Коновалов, которого перевели в столицу Татарстана из Альметьевска в межсезонье, весьма неплох, и всё же 18-летнему парню ворота главной команды республики не доверили, как и другому Максиму, игравшему за «Ирбис» в прошлом сезоне.