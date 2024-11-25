«Авангард» перестраивает команду, Тула — в КХЛ, потери СКА и проблемы «Лады». Инсайды от Хайруллина

3. Для Серебрякова в СКА все пошло не так после проигранной серии минувшего плей-офф против «Автомобилиста» — сразу забылись его спасения в регулярке и в серии с «Торпедо», статус лучшего вратаря лиги при переходе из «Адмирала». Стало понятно, что все совсем печально, когда Серебряков просидел в запасе под Артемием Плешковым все пять матчей майского турне сборной России, а затем и в межсезонье ставку начали делать на Плешкова. Ну, а в начале сезона Никита неуверенно сыграл в тех матчах, в которых его ставили в состав, — неудивительно при том психологическом состоянии, что было у вратаря. В «Авангарде» он начал с победы, и это хорошая надежда на перезапуск карьеры.