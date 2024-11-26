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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина назвал главного фаворита Востока в текущем сезоне

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов считает «Трактор» главным фаворитом Восточной конференции текущего сезона.

«Пока особой конкуренции Челябинск на Востоке не испытывает. Но это не значит, что так и будет во второй половине сезона. У “Трактора” энергозатратный стиль. Важно, чтобы функционально команда выдержала весну, главные матчи сезона.

Наша лига очень плотная, многое зависит от вратарской позиции. Пока на Востоке самый стабильный — голкипер «Трактора» Фукале, в каждом матче он вселяет уверенность команде, даёт шанс на победу. Год назад именно Фукале до своей травмы уверенно вёл Челябинск по плей-офф. Не удивлюсь повторению и в этом сезоне", — цитирует Якубова Russia-Hockey.

Трактор