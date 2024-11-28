СКА по буллитам проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ.

Встреча, которая прошла в четверг во Владивостоке, завершилась победой хозяев по буллитам со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). У «Адмирала» отличились Никита Сошников (21-я минута) и Джек Родуолд (48). В составе СКА шайбы забросили Александр Никишин (10) и Марат Хайруллин (55). Победный буллит в серии реализовал Дмитрий Завгородний.