СКА по буллитам проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ.

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА на выезде проиграл владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в четверг во Владивостоке, завершилась победой хозяев по буллитам со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). У «Адмирала» отличились Никита Сошников (21-я минута) и Джек Родуолд (48). В составе СКА шайбы забросили Александр Никишин (10) и Марат Хайруллин (55). Победный буллит в серии реализовал Дмитрий Завгородний.
Сошников отметился голом и голевой передачей, благодаря чему довел количество очков в КХЛ до 200 (89+111).
СКА (40 очков) занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Адмирал» (33) располагается на шестой строчке в Восточной конференции.
В следующем матче СКА в Хабаровске встретится с местным «Амуром» 30 ноября, «Адмирал» в тот же день примет «Сочи».