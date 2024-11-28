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СКА по буллитам проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ

СКА по буллитам проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА на выезде проиграл владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в четверг во Владивостоке, завершилась победой хозяев по буллитам со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). У «Адмирала» отличились Никита Сошников (21-я минута) и Джек Родуолд (48). В составе СКА шайбы забросили Александр Никишин (10) и Марат Хайруллин (55). Победный буллит в серии реализовал Дмитрий Завгородний.

Сошников отметился голом и голевой передачей, благодаря чему довел количество очков в КХЛ до 200 (89+111).

СКА (40 очков) занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Адмирал» (33) располагается на шестой строчке в Восточной конференции.

В следующем матче СКА в Хабаровске встретится с местным «Амуром» 30 ноября, «Адмирал» в тот же день примет «Сочи».

Адмирал
3:2
0:1, 1:0, 1:1, 0:0
Б
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Роман Ротенберг
Вратари
Андрей Мишуров
Павел Мойсевич
(Артемий Плешков)
1-й период
04:38
Василий Глотов
08:19
Марк Марин
09:25
Александр Никишин
(Григорий Кузьмин, Марат Хайруллин)
2-й период
20:44
Никита Сошников
(Джованни Фьоре, Джек Родуолд)
26:47
Валентин Зыков
3-й период
45:24
13794
47:13
Джек Родуолд
(Джованни Фьоре, Никита Сошников)
54:07
Марат Хайруллин
(Сергей Толчинский)
Овертайм
64:39
Владимир Алистров
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Сошников
(Адмирал)
Статистика
2
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
СКА
КХЛ: таблица и календарь