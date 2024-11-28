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«Автомобилист» дома одолел «Авангард» и прервал победную серию омского клуба

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 18-й минуте первого периода Семён Чистяков с передачи Райана Спунера открыл счёт во встрече.

На 12-й минуте второго периода Стефан Да Коста с передач Степана Хрипунова и Максима Осипова восстановил равенство в счёте. Спустя 22 секунды Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Артёма Каштанова вывел хозяев вперёд.

На 11-й минуте третьего игрового отрезка Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Даниила Валитова сделал счёт 3:1, оформив дубль. На 16-й минуте периода Семён Кизимов с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. На 17-й минуте периода Семён Чистяков с передач Рида Буше и Райана Спунера установил окончательный счёт во встрече.

Автомобилист
4:2
0:1, 2:0, 2:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уралец
Главные тренеры
Николай Заварухин
Сергей Звягин
Вратари
Евгений Аликин
Никита Серебряков
(Никита Серебряков)
1-й период
13:04
Коул Кэсселс
17:59
Семен Чистяков
(Райан Спунер)
19:04
Илья Каблуков
2-й период
26:27
Степан Хрипунов
31:08
Стефан Да Коста
(Степан Хрипунов, Максим Осипов)
31:30
Максим Денежкин
(Данил Романцев, Артем Каштанов)
3-й период
50:44
Максим Денежкин
(Данил Романцев, Даниил Валитов)
55:39
Семен Кизимов
(Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста)
56:09
Семен Чистяков
(Райан Спунер, Рид Буше)
Статистика
2
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Авангард
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