«Автомобилист» дома одолел «Авангард» и прервал победную серию омского клуба

На 11-й минуте третьего игрового отрезка Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Даниила Валитова сделал счёт 3:1, оформив дубль. На 16-й минуте периода Семён Кизимов с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. На 17-й минуте периода Семён Чистяков с передач Рида Буше и Райана Спунера установил окончательный счёт во встрече.