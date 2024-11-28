«Автомобилист» дома одолел «Авангард» и прервал победную серию омского клуба

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 18-й минуте первого периода Семён Чистяков с передачи Райана Спунера открыл счёт во встрече.
На 12-й минуте второго периода Стефан Да Коста с передач Степана Хрипунова и Максима Осипова восстановил равенство в счёте. Спустя 22 секунды Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Артёма Каштанова вывел хозяев вперёд.
На 11-й минуте третьего игрового отрезка Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Даниила Валитова сделал счёт 3:1, оформив дубль. На 16-й минуте периода Семён Кизимов с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. На 17-й минуте периода Семён Чистяков с передач Рида Буше и Райана Спунера установил окончательный счёт во встрече.