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«Спартак» отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но проиграл «Нефтехимику» в овертайме

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский «Спартак».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На четвёртой минуте первого периода Адам Ружичка с передач Павла Порядина и Егора Савикова открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Григорий Селезнёв с передач Никиты Хоружева и Марио Паталахи восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Евгений Митякин с передач Артёма Серикова и Райли Барбера вывел хозяев вперёд.

На шестой минуте третьего периода Жан-Себастьен Ди с передач Евгения Митякина и Андрея Белозёрова сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Михал Чайковски с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова сократил отставание «Спартака» до минимума. На последней минуте периода Павел Порядин с передач Адама Ружички и Михала Чайковски восстановил равенство в счёте.

В овертайме Жан-Себастьен Ди принёс хозяевам победу.

Нефтехимик
4:3
2:1, 0:0, 1:2
ОТ
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3889 зрителей
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Алексей Жамнов
Вратари
Филипп Долганов
Патрик Рибар
(Патрик Рибар)
1-й период
02:57
Кирилл Ураков
03:33
Адам Ружичка
(Павел Порядин, Егор Савиков)
05:01
Егор Филин
08:22
Григорий Селезнев
(Никита Хоружев, Марио Паталаха)
12:07
Дмитрий Вишневский
17:25
Ансель Галимов
18:19
Евгений Митякин
(Артем Сериков, Райли Барбер)
2-й период
30:17
Артем Сериков
32:22
Командный штраф
34:44
4233
37:01
Жан-Себастьян Ди
3-й период
41:13
Николай Голдобин
45:13
Егор Зайцев
45:36
Жан-Себастьян Ди
(Андрей Белозеров, Евгений Митякин)
51:01
Владислав Леонтьев
52:56
Михал Чайковски
(Андрей Локтионов, Николай Голдобин)
58:07
Герман Точилкин
59:14
Павел Порядин
(Адам Ружичка, Михал Чайковски)
Овертайм
60:16
Жан-Себастьян Ди
Статистика
12
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
Спартак
КХЛ: таблица и календарь