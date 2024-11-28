«Спартак» отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но проиграл «Нефтехимику» в овертайме

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
На четвёртой минуте первого периода Адам Ружичка с передач Павла Порядина и Егора Савикова открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Григорий Селезнёв с передач Никиты Хоружева и Марио Паталахи восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Евгений Митякин с передач Артёма Серикова и Райли Барбера вывел хозяев вперёд.
На шестой минуте третьего периода Жан-Себастьен Ди с передач Евгения Митякина и Андрея Белозёрова сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Михал Чайковски с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова сократил отставание «Спартака» до минимума. На последней минуте периода Павел Порядин с передач Адама Ружички и Михала Чайковски восстановил равенство в счёте.
В овертайме Жан-Себастьен Ди принёс хозяевам победу.