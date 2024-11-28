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Сошников — о победе «Адмирала» над СКА: перелёт, часовые пояса, физиологию не обманешь

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников прокомментировал домашнюю победу над СКА.

Источник: Чемпионат.com

«Очевидно, что нам противостоял сильный соперник, с хорошим составом и именитыми игроками. Первый период они нас давили, а мы скорее вкатывались в игру. А уже во втором видно было, что они по ходу матча подсели.

Перелёт, часовые пояса, понятно, что физиологию не обманешь. Видно было, что они просели и мы начали играть в свой хоккей. В третьем периоде, считаю, должны были до победы доводить в основное время. Пропустили необязательный второй гол. Ничего, на этом будем учиться и двигаться дальше», — цитирует Сошникова Metaratings.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

Адмирал
3:2
0:1, 1:0, 1:1, 0:0
Б
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5315 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Роман Ротенберг
Вратари
Андрей Мишуров
Павел Мойсевич
(Артемий Плешков)
1-й период
04:38
Василий Глотов
08:19
Марк Марин
09:25
Александр Никишин
(Григорий Кузьмин, Марат Хайруллин)
19:17
Командный штраф
2-й период
20:44
Никита Сошников
(Джованни Фьоре, Джек Родуолд)
26:47
Валентин Зыков
36:41
Командный штраф
3-й период
45:24
13794
47:13
Джек Родуолд
(Джованни Фьоре, Никита Сошников)
54:07
Марат Хайруллин
(Сергей Толчинский)
Овертайм
64:39
Владимир Алистров
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Сошников
(Адмирал)
Статистика
2
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
СКА
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