СКА обыграл «Амур» в матче Континентальной хоккейной лиги

«Амур» не может победить СКА на протяжении пяти матчей. В последний раз хабаровский клуб обыграл соперника 10 ноября 2022 года, одолев его на своей площадке (2:1 ОТ). В нынешнем сезоне СКА победил «Амур» со счетом 6:3, игра прошла 18 ноября в Санкт-Петербурге.