СКА обыграл «Амур» в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 30 ноября. Петербургский СКА со счетом 7:5 победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске в присутствии 7 007 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арсений Коромыслов (13-я минута), Евгений Кузнецов (26), Марат Хайруллин (26, 31, 60), Никита Смирнов (42) и Сергей Плотников (44). У проигравших отличились Игнат Коротких (13), Александр Гальченюк (25, 28, 58) и Олег Ли (55). При счете 6:3 команды произвели замены вратарей — голкипер СКА Станислав Бережной появился на льду вместо Павла Мойсевича, Дамир Шаймарданов дебютировал в КХЛ, сменив на последнем рубеже хабаровского клуба Виктора Кобозева.
«Амур» не может победить СКА на протяжении пяти матчей. В последний раз хабаровский клуб обыграл соперника 10 ноября 2022 года, одолев его на своей площадке (2:1 ОТ). В нынешнем сезоне СКА победил «Амур» со счетом 6:3, игра прошла 18 ноября в Санкт-Петербурге.
СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 32 матчах. «Амур», идущий на 12-й позиции, замыкает таблицу Восточной конференции с 15 очками после 31 игры. В следующем матче СКА 5 декабря примет московское «Динамо», «Амур» 2 декабря встретится на своем льду с «Сочи».
В другом матче игрового дня «Адмирал» из Владивостока дома оказался сильнее «Сочи» (4:3).