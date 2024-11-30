Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКА обыграл «Амур» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 7:5.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Петербургский СКА со счетом 7:5 победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске в присутствии 7 007 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арсений Коромыслов (13-я минута), Евгений Кузнецов (26), Марат Хайруллин (26, 31, 60), Никита Смирнов (42) и Сергей Плотников (44). У проигравших отличились Игнат Коротких (13), Александр Гальченюк (25, 28, 58) и Олег Ли (55). При счете 6:3 команды произвели замены вратарей — голкипер СКА Станислав Бережной появился на льду вместо Павла Мойсевича, Дамир Шаймарданов дебютировал в КХЛ, сменив на последнем рубеже хабаровского клуба Виктора Кобозева.

«Амур» не может победить СКА на протяжении пяти матчей. В последний раз хабаровский клуб обыграл соперника 10 ноября 2022 года, одолев его на своей площадке (2:1 ОТ). В нынешнем сезоне СКА победил «Амур» со счетом 6:3, игра прошла 18 ноября в Санкт-Петербурге.

СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 32 матчах. «Амур», идущий на 12-й позиции, замыкает таблицу Восточной конференции с 15 очками после 31 игры. В следующем матче СКА 5 декабря примет московское «Динамо», «Амур» 2 декабря встретится на своем льду с «Сочи».

В другом матче игрового дня «Адмирал» из Владивостока дома оказался сильнее «Сочи» (4:3).

Амур
5:7
1:1, 2:3, 2:3
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
30.11.2024, 10:30 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7007 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Вратари
Виктор Кобозев
(Д. Шаймарданов, Д. Шаймарданов)
Павел Мойсевич
(С. Бережной)
1-й период
12:28
Арсений Коромыслов
12:50
Игнат Коротких
(Илья Талалуев)
13:46
Владислав Барулин
2-й период
24:39
Арно Дюрандо
24:39
Арно Дюрандо
24:55
Алекс Гальченюк
25:34
Евгений Кузнецов
(Марат Хайруллин)
25:54
Марат Хайруллин
(Александр Никишин)
27:08
Алекс Гальченюк
(Алекс Бродхерст, Владислав Барулин)
30:40
Марат Хайруллин
(Евгений Кузнецов, Григорий Кузьмин)
3-й период
41:21
Никита Смирнов
(Сергей Плотников)
42:01
Евгений Грачев
43:12
Сергей Плотников
(Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин)
54:37
Олег Ли
(Илья Талалуев, Игнат Коротких)
57:32
Алекс Гальченюк
(Алекс Бродхерст, Владислав Барулин)
59:39
Марат Хайруллин
Статистика
8
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
СКА
КХЛ: таблица и календарь