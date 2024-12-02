Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сибирь» в результативном матче

Первой остановкой подопечных Дмитрия Квартальнова в декабре стал Новосибирск, где «зубров» принимала местная «Сибирь». Стартовая треть для гостей началась с неприятностей: уже на 35-й секунде игры минчане остались в меньшинстве, и соперник своим шансом воспользовался. К счастью, довольно быстро динамовцы не только отыгрались, но и вышли вперед — сперва Егор Бориков вонзил шайбу в девятку с передачи Андрея Стася, набравшего 200-е очко в карьере в КХЛ. Еще через три минуты отличился Ксавье Уэлле, для которого этот гол стал первым в лиге.
В начале второго периода события развивались ровно так же, как и в предыдущем игровом отрезке. Минчане схватили удаление, за что были незамедлительно наказаны сибиряками, но после пробоины не опустили руки и поразили чужие ворота дважды подряд. На сей раз поздравления от партнеров принимали Брэди Лайл и Вадим Мороз: канадский защитник ловко завершил вираж за воротами, а белорусский форвард воспользовался шикарным пасом тезки Шипачева. 37-летний россиянин продлил результативную серию до пяти матчей.
Незадолго до ухода на перерыв «снеговики» также огорчили соперника дважды, но один из голов был отменен после видеопросмотра — линию ворот шайба так и не пересекла. Вместо равного счета 4:4 хозяева получили отставание в два гола — после броска Виталия Пинчука шайба шла мимо цели, но, угодив в конек защитника «Сибири», срикошетила точно в сетку. Ранее Пинчук записал в актив две голевые передачи. В конце заключительной трети хоккеисты из Новосибирска отыграли один гол, но перевести встречу в овертайм не смогли. В итоге 5:4 в пользу «Динамо».
Эта победа стала для столичного клуба первой после трех домашних поражений подряд. Наша команда набрала 36 баллов в 32 матчах и поднялась на седьмое место в Западной конференции, на один пункт обойдя «Торпедо». Столько же очков (36) у идущей шестой «Северстали». Далее «зубров» ожидает путешествие на Дальний Восток, 4 декабря минчане сыграют с «Адмиралом» во Владивостоке (начало — в 12.30 по белорусскому времени), а 6 декабря встретятся с «Амуром» в Хабаровске (12.00).
Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сибирь» в результативном матче
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» удачно начали первую зимнюю выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первой остановкой подопечных Дмитрия Квартальнова в декабре стал Новосибирск, где «зубров» принимала местная «Сибирь». Стартовая треть для гостей началась с неприятностей: уже на 35-й секунде игры минчане остались в меньшинстве, и соперник своим шансом воспользовался. К счастью, довольно быстро динамовцы не только отыгрались, но и вышли вперед — сперва Егор Бориков вонзил шайбу в девятку с передачи Андрея Стася, набравшего 200-е очко в карьере в КХЛ. Еще через три минуты отличился Ксавье Уэлле, для которого этот гол стал первым в лиге.
Вадим Епанчинцев
Дмитрий Квартальнов
Денис Костин
(Антон Красоткин)
Андрей Тихомиров
00:32
Роман Горбунов
02:26
Георгий Белоусов
(Егор Мартынов, Владислав Кара)
04:55
Егор Бориков
(Джордан Гросс, Андрей Стась)
08:24
Ксавье Уэлле
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
12:36
Павел Гоголев
23:33
Виталий Пинчук
23:42
Энди Андреофф
(Владимир Бутузов, Тэйлор Бек)
25:03
Брэйди Лайл
(Кристиан Хенкель, Виталий Пинчук)
27:11
Вадим Мороз
(Брэйди Лайл, Вадим Шипачев)
28:24
Валентин Пьянов
31:03
Энди Андреофф
35:32
Тревор Мерфи
37:33
Виталий Пинчук
(Александр Волков)
42:33
Федор Гордеев
58:38
Энди Андреофф
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит