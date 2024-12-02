Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сибирь» в результативном матче

Первой остановкой подопечных Дмитрия Квартальнова в декабре стал Новосибирск, где «зубров» принимала местная «Сибирь». Стартовая треть для гостей началась с неприятностей: уже на 35-й секунде игры минчане остались в меньшинстве, и соперник своим шансом воспользовался. К счастью, довольно быстро динамовцы не только отыгрались, но и вышли вперед — сперва Егор Бориков вонзил шайбу в девятку с передачи Андрея Стася, набравшего 200-е очко в карьере в КХЛ. Еще через три минуты отличился Ксавье Уэлле, для которого этот гол стал первым в лиге.



В начале второго периода события развивались ровно так же, как и в предыдущем игровом отрезке. Минчане схватили удаление, за что были незамедлительно наказаны сибиряками, но после пробоины не опустили руки и поразили чужие ворота дважды подряд. На сей раз поздравления от партнеров принимали Брэди Лайл и Вадим Мороз: канадский защитник ловко завершил вираж за воротами, а белорусский форвард воспользовался шикарным пасом тезки Шипачева. 37-летний россиянин продлил результативную серию до пяти матчей.



Незадолго до ухода на перерыв «снеговики» также огорчили соперника дважды, но один из голов был отменен после видеопросмотра — линию ворот шайба так и не пересекла. Вместо равного счета 4:4 хозяева получили отставание в два гола — после броска Виталия Пинчука шайба шла мимо цели, но, угодив в конек защитника «Сибири», срикошетила точно в сетку. Ранее Пинчук записал в актив две голевые передачи. В конце заключительной трети хоккеисты из Новосибирска отыграли один гол, но перевести встречу в овертайм не смогли. В итоге 5:4 в пользу «Динамо».



Эта победа стала для столичного клуба первой после трех домашних поражений подряд. Наша команда набрала 36 баллов в 32 матчах и поднялась на седьмое место в Западной конференции, на один пункт обойдя «Торпедо». Столько же очков (36) у идущей шестой «Северстали». Далее «зубров» ожидает путешествие на Дальний Восток, 4 декабря минчане сыграют с «Адмиралом» во Владивостоке (начало — в 12.30 по белорусскому времени), а 6 декабря встретятся с «Амуром» в Хабаровске (12.00).