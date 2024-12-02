Квартальнов о победе над «Сибирью»: не сдержали большинство соперника, но все равно забросили больше

На старте выездной серии минчане обыграли «Сибирь» со счетом 5:4. Голами в составе гостей отметились Егор Бориков, Ксавье Уэлле, Брэди Лайл, Вадим Мороз и Виталий Пинчук, набравший три очка. Столичный клуб дважды пропустил при игре в меньшинстве, еще одна шайба влетела в наши ворота при игре в формате «6 на 5».



«Очень довольны победой, удалось забросить много шайб. Мы понимали, что “Сибирь” здорово играет в большинстве, это лучшая команда лиги по реализации, на какие-то моменты в их игре мы обращаем внимание на своих тренировках. Мы готовились, но все равно не получилось их сдержать. Нельзя так проседать. Тем не менее главное, что мы забили на один гол больше, парни — молодцы, — отметил Квартальнов. — У нас сегодня в большинстве не получилось, хотя попыток было много. Думаю, не хватило страсти и игровой практики, все-таки были без матчей пять дней. Пару хороших моментов имел Сэм Энас, но после передач надо было бросать сразу, брать на себя ответственность».



«Хороший и очень равный матч: мы забивали, “Сибирь” отыгрывалась, до конца не было понятно, кто победит. Быстрый гол после реализованного соперником большинства нам помог, дал эмоций ребятам. Моментов было много, главное, что команда выиграла. Следующая игра будет днем по минскому времени, но мы готовы к этому, будем настраиваться», — сказал Егор Бориков.



Далее «Динамо» ожидает поединок во Владивостоке против местного «Адмирала», матч пройдет 4 декабря, стартовое вбрасывание запланировано на 12.30.