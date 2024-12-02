На старте выездной серии минчане обыграли «Сибирь» со счетом 5:4. Голами в составе гостей отметились Егор Бориков, Ксавье Уэлле, Брэди Лайл, Вадим Мороз и Виталий Пинчук, набравший три очка. Столичный клуб дважды пропустил при игре в меньшинстве, еще одна шайба влетела в наши ворота при игре в формате «6 на 5».
«Очень довольны победой, удалось забросить много шайб. Мы понимали, что “Сибирь” здорово играет в большинстве, это лучшая команда лиги по реализации, на какие-то моменты в их игре мы обращаем внимание на своих тренировках. Мы готовились, но все равно не получилось их сдержать. Нельзя так проседать. Тем не менее главное, что мы забили на один гол больше, парни — молодцы, — отметил Квартальнов. — У нас сегодня в большинстве не получилось, хотя попыток было много. Думаю, не хватило страсти и игровой практики, все-таки были без матчей пять дней. Пару хороших моментов имел Сэм Энас, но после передач надо было бросать сразу, брать на себя ответственность».
«Хороший и очень равный матч: мы забивали, “Сибирь” отыгрывалась, до конца не было понятно, кто победит. Быстрый гол после реализованного соперником большинства нам помог, дал эмоций ребятам. Моментов было много, главное, что команда выиграла. Следующая игра будет днем по минскому времени, но мы готовы к этому, будем настраиваться», — сказал Егор Бориков.
Далее «Динамо» ожидает поединок во Владивостоке против местного «Адмирала», матч пройдет 4 декабря, стартовое вбрасывание запланировано на 12.30.
Квартальнов о победе над «Сибирью»: не сдержали большинство соперника, но все равно забросили больше
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов и нападающий клуба Егор Бориков подвели итоги победного матча «зубров» против «Сибири», сообщает корреспондент БЕЛТА.
На старте выездной серии минчане обыграли «Сибирь» со счетом 5:4. Голами в составе гостей отметились Егор Бориков, Ксавье Уэлле, Брэди Лайл, Вадим Мороз и Виталий Пинчук, набравший три очка. Столичный клуб дважды пропустил при игре в меньшинстве, еще одна шайба влетела в наши ворота при игре в формате «6 на 5».
Вадим Епанчинцев
Дмитрий Квартальнов
Денис Костин
(Антон Красоткин)
Андрей Тихомиров
00:32
Роман Горбунов
02:26
Георгий Белоусов
(Егор Мартынов, Владислав Кара)
04:55
Егор Бориков
(Джордан Гросс, Андрей Стась)
08:24
Ксавье Уэлле
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
12:36
Павел Гоголев
23:33
Виталий Пинчук
23:42
Энди Андреофф
(Владимир Бутузов, Тэйлор Бек)
25:03
Брэйди Лайл
(Кристиан Хенкель, Виталий Пинчук)
27:11
Вадим Мороз
(Брэйди Лайл, Вадим Шипачев)
28:24
Валентин Пьянов
31:03
Энди Андреофф
35:32
Тревор Мерфи
37:33
Виталий Пинчук
(Александр Волков)
42:33
Федор Гордеев
58:38
Энди Андреофф
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит