Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тимченко, Ротенберга и Белозерова избрали вице-президентами Олимпийского комитета России

Также в список вице-президентов вошли Дмитрий Мазепин, Александр Никитин, Марат Филиппов и Петр Фрадков.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг, президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров вошли в список вице-президентов Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы прошли на Олимпийском собрании в пятницу.

Также вице-президентами ОКР избраны президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, статс-секретарь — заместитель министра спорта России Александр Никитин, секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов и председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков.

КХЛ: таблица и календарь