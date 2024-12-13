Тимченко, Ротенберга и Белозерова избрали вице-президентами Олимпийского комитета России

Также вице-президентами ОКР избраны президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, статс-секретарь — заместитель министра спорта России Александр Никитин, секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов и председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков.