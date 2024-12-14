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Канадский нападающий «Сибири» Андреофф назвал причины нестабильной игры клуба

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф назвал причины, по которым новосибирский клуб выступает нестабильно в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Чемпионат.com

— Весь сезон состоит из подъёмов и спадов. У нас не шла игра в своей зоне. Само собой, мы обращали на это внимание. По ходу регулярки мы многое поменяли в игре в обороне. Разумеется, к этому ещё нужно добавить хорошие выходы в зоне атаки, и тогда мы начнём побеждать.

— Что конкретно «Сибири» нужно подправить в своей игре для того, чтобы попасть в плей-офф?

— Прежде всего, нужно выступать, как команда. От этого всё и растёт. На мой взгляд, было заметно, что мы не были единым коллективом в проигранных осенью матчах. Так что рецепт успеха достаточно прост: если мы сумеем объединиться, то у нас всё будет хорошо, — заявил Андреофф.

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