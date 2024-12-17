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Московское «Динамо» расторгло контракт с хоккеистом О’Деллом

В апреле с нападающим было заключено новое соглашение.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» расторг контракт с канадским нападающим Эриком О’Деллом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В апреле «Динамо» продлило контракт с канадцем. Новое соглашение было рассчитано на два сезона. Оно было расторгнуто по инициативе клуба.

«Динамо» благодарит Эрика О’Делла за преданное отношение к делу и честный труд", — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 34-летний форвард провел за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил 2 шайбы и отдал 4 результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провел 183 игры, в которых набрал 141 очко (65 шайб + 76 передач).

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