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«Нормально отыграли». Главный тренер «Барыса» — о сенсационной победе над «Динамо»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил победу в матче с московским «Динамо» со счётом 2:0.

Источник: Чемпионат.com

"Понимали, что будет тяжёлая игра, готовились к ней. В этом перерыве мы неплохо поработали над функционалкой и над тактическими действиями. Сегодня ребята постарались, играли здорово, помогли Никите Бояркину, забили и выдержали натиск соперника. В принципе считаю, что нормально отыграли.

Никита Бояркин все матчи играет хорошо. Просто до этого ребят чуть-чуть не хватало на то, чтобы держать темп все три периода. Мы стараемся это нарабатывать, но перерывы маленькие, поэтому не удаётся держать их в тонусе. Одна-две игры, а дальше просаживаются в функциональном плане. Но Никита все матчи играет здорово«, — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.

Динамо М
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
17.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 5902 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Галым Мамбеталиев
Вратари
Максим Моторыгин
(Максим Моторыгин)
Никита Бояркин
2-й период
20:38
Антон Бурдасов
(Алихан Асетов, Алихан Омирбеков)
24:29
Алихан Асетов
32:30
Всеволод Логвин
32:30
Всеволод Логвин
3-й период
59:04
Антон Бурдасов
(Кирилл Савицкий)
Статистика
0
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Степучев
(Россия, Нефтекамск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
Барыс
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