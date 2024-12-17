«Нормально отыграли». Главный тренер «Барыса» — о сенсационной победе над «Динамо»

Никита Бояркин все матчи играет хорошо. Просто до этого ребят чуть-чуть не хватало на то, чтобы держать темп все три периода. Мы стараемся это нарабатывать, но перерывы маленькие, поэтому не удаётся держать их в тонусе. Одна-две игры, а дальше просаживаются в функциональном плане. Но Никита все матчи играет здорово«, — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.