«Нормально отыграли». Главный тренер «Барыса» — о сенсационной победе над «Динамо»

"Понимали, что будет тяжёлая игра, готовились к ней. В этом перерыве мы неплохо поработали над функционалкой и над тактическими действиями. Сегодня ребята постарались, играли здорово, помогли Никите Бояркину, забили и выдержали натиск соперника. В принципе считаю, что нормально отыграли.
Никита Бояркин все матчи играет хорошо. Просто до этого ребят чуть-чуть не хватало на то, чтобы держать темп все три периода. Мы стараемся это нарабатывать, но перерывы маленькие, поэтому не удаётся держать их в тонусе. Одна-две игры, а дальше просаживаются в функциональном плане. Но Никита все матчи играет здорово«, — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.