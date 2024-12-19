«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в четверг в Нижнекамске, закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0). В составе победителей дубль оформил Наиль Якупов (37-я и 62-я минуты), Иван Игумнов (40) и Дамир Шарипзянов (40). У хозяев отличились Андрей Белозеров (13, 53) и Вячеслав Лещенко (26).