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«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Дубль Якупова помог «Авангарду» обыграть «Нефтехимик» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Омский «Авангард» нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в четверг в Нижнекамске, закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0). В составе победителей дубль оформил Наиль Якупов (37-я и 62-я минуты), Иван Игумнов (40) и Дамир Шарипзянов (40). У хозяев отличились Андрей Белозеров (13, 53) и Вячеслав Лещенко (26).

«Авангард» с 36 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, где «Нефтехимик» (36 очков) располагается на восьмой позиции. В следующем матче омская команда 21 декабря на выезде встретится с тольяттинской «Ладой», а нижнекамцы днем позже нанесут визит московскому ЦСКА.

Нефтехимик
3:4
1:0, 1:3, 1:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
19.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Вратари
Артем Загидулин
Никита Серебряков
1-й период
08:52
Григорий Селезнев
12:10
Андрей Белозеров
(Райли Барбер)
14:20
Егор Воронков
2-й период
25:01
Вячеслав Лещенко
26:43
Егор Воронков
29:23
Наиль Якупов
37:00
Наиль Якупов
39:06
Иван Игумнов
(Райан Меркли, Майкл Маклауд)
39:48
Дамир Шарипзянов
(Майкл Маклауд, Семен Чистяков)
3-й период
52:39
Андрей Белозеров
(Жан-Себастьян Ди)
Овертайм
61:31
Наиль Якупов
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
Авангард
КХЛ: таблица и календарь