«Автомобилист» прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

Встреча, которая прошла в пятницу в Ярославле, закончилась в пользу гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Степан Хрипунов (8-я минута), Артем Каштанов (44) и Андрей Обидин (59). У хозяев отличился Александр Радулов (58).
«Автомобилист» прервал пятиматчевую серию поражений и, набрав 44 очка в 35 играх, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 60 очками после 38 встреч лидирует на Западе. В следующем матче екатеринбургская команда 22 декабря на выезде встретится с череповецкой «Северсталью», а ярославцы в тот же день примут «Сочи».