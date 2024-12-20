«Автомобилист» прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

«Автомобилист» прервал пятиматчевую серию поражений и, набрав 44 очка в 35 играх, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 60 очками после 38 встреч лидирует на Западе. В следующем матче екатеринбургская команда 22 декабря на выезде встретится с череповецкой «Северсталью», а ярославцы в тот же день примут «Сочи».