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«Автомобилист» прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в пятницу в Ярославле, закончилась в пользу гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Степан Хрипунов (8-я минута), Артем Каштанов (44) и Андрей Обидин (59). У хозяев отличился Александр Радулов (58).

«Автомобилист» прервал пятиматчевую серию поражений и, набрав 44 очка в 35 играх, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 60 очками после 38 встреч лидирует на Западе. В следующем матче екатеринбургская команда 22 декабря на выезде встретится с череповецкой «Северсталью», а ярославцы в тот же день примут «Сочи».

Локомотив
1:3
0:1, 0:0, 1:2
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
20.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7428 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Николай Заварухин
Вратари
Даниил Исаев
Владимир Галкин
1-й период
07:12
Степан Хрипунов
2-й период
20:00
Степан Никулин
20:00
Никита Трямкин
37:54
Алексей Бывальцев
39:34
Командный штраф
3-й период
43:02
Артем Каштанов
(Максим Денежкин, Данил Романцев)
57:19
Александр Полунин
(Даниил Тесанов, Мартин Гернат)
58:34
Андрей Обидин
(Алексей Бывальцев, Никита Шашков)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь