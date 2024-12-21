СКА в овертайме обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Петербургский СКА обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:2 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Иван Демидов (26-я минута), Данила Галенюк (48) и Василий Глотов (61). У проигравших отличились Александр Шепелев (19) и Даниил Гутик (31).
На пятой минуте форвард «Адмирала» Дмитрий Завгородний не реализовал буллит, на 56-й это не удалось нападающему СКА Евгению Кузнецову.
Ранее в этом сезоне СКА уступил «Адмиралу» со счетом 2:3 в серии буллитов.
СКА набрал 48 очков в 37 матчах и занимает пятое место в Западной конференции. «Адмирал» с 42 очками в 39 встречах расположился на шестой строчке на Востоке.
В следующем матче СКА 25 декабря в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Адмирал» двумя днями ранее на выезде встретится с новосибирской «Сибирью».