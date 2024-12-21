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СКА в овертайме обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2, победную шайбу забросил Василий Глотов.

Источник: РИА "Новости"

Петербургский СКА обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:2 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Иван Демидов (26-я минута), Данила Галенюк (48) и Василий Глотов (61). У проигравших отличились Александр Шепелев (19) и Даниил Гутик (31).

На пятой минуте форвард «Адмирала» Дмитрий Завгородний не реализовал буллит, на 56-й это не удалось нападающему СКА Евгению Кузнецову.

Ранее в этом сезоне СКА уступил «Адмиралу» со счетом 2:3 в серии буллитов.

СКА набрал 48 очков в 37 матчах и занимает пятое место в Западной конференции. «Адмирал» с 42 очками в 39 встречах расположился на шестой строчке на Востоке.

В следующем матче СКА 25 декабря в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Адмирал» двумя днями ранее на выезде встретится с новосибирской «Сибирью».

СКА
3:2
0:1, 1:1, 1:0
ОТ
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
21.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22812 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Леонид Тамбиев
Вратари
Егор Заврагин
Андрей Мишуров
1-й период
04:56
Дмитрий Завгородний
09:14
Евгений Кузнецов
18:50
Александр Шепелев
2-й период
25:12
Иван Демидов
(Александр Никишин, Михаил Воробьев)
29:18
Энтони Деанджело
30:17
Даниил Гутик
(Георгий Солянников, Павел Шэн)
30:57
Вячеслав Основин
3-й период
47:54
Данила Галенюк
55:02
Евгений Кузнецов
Овертайм
60:38
Василий Глотов
(Энтони Деанджело, Евгений Кузнецов)
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Адмирал
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