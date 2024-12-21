Р. Ротенберг: Галенюк ошибся и сказал на лавке: я забью, не сажайте меня. Ответил за слова

Петербуржцы обыграли «Адмирал» со счётом 3:2 ОТ.
— В голе Гутика не было мыслей запрос взять?
— Там не было вне игры, я проверил. Он очень здорово сделал, в тайминге на противоходе принял. Галенюк мог иначе сыграть в этой ситуации. Он ошибся и сказал на лавке — я скоро забью, не сажайте меня. Ответил за свои слова, молодец, сравнял счёт, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Петербуржцы находятся на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 48 очков после 37 матчей. «Адмирал» располагается на шестом месте Востока, заработав 42 очка после 39 игр.