Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Р. Ротенберг: Галенюк ошибся и сказал на лавке: я забью, не сажайте меня. Ответил за слова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о голе нападающего владивостокцев Даниила Гутика.

Источник: Чемпионат.com

Петербуржцы обыграли «Адмирал» со счётом 3:2 ОТ.

— В голе Гутика не было мыслей запрос взять?

— Там не было вне игры, я проверил. Он очень здорово сделал, в тайминге на противоходе принял. Галенюк мог иначе сыграть в этой ситуации. Он ошибся и сказал на лавке — я скоро забью, не сажайте меня. Ответил за свои слова, молодец, сравнял счёт, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Петербуржцы находятся на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 48 очков после 37 матчей. «Адмирал» располагается на шестом месте Востока, заработав 42 очка после 39 игр.

СКА