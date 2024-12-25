Канадский защитник «Торпедо»: в Финляндии всегда темно, погода довольно депрессивная

— Сильная лига, много хороших игроков. К сожалению, травмы помешали мне провести удачный сезон. Было тяжело. Я скучал по дому. Это был мой первый опыт игры в Европе. Всё время было темно, погода была довольно депрессивной, я практически не видел солнца. Когда я восстановился от одной травмы, то сразу же получил новую. Неудачный сезон, — приводит слова Филлипса «ВсеПроСпорт».