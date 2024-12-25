Квартальнов после победы над «Ак Барсом»: здорово, что полная арена гонит нас вперед

«Переживали, что играли после сложной в логистическом плане поездки, долго добирались до Минска. Важно было правильно восстановить команду, чтобы она хорошо сыграла. Довольны победами, этого не хватало. Шли к тому, чтобы набирать очки несколько матчей подряд. Вася Демченко — молодец, помогает в воротах. Команда это чувствует и играет уверенно, — отметил Квартальнов. — Здорово, что собирается полная арена, гонит вперед. Главное — не захлебнуться в этой поддержке. Бывало, лидируем в матче, бежим на эмоциях вперед, а потом раз — и пропускаем. Надо искать баланс».