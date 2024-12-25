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Квартальнов после победы над «Ак Барсом»: здорово, что полная арена гонит нас вперед

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру подопечных в первом матче предновогодней домашней серии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

Источник: hcdinamo.by

Сегодня хоккеисты столичного клуба нанесли крупное поражение одному из лидеров Восточной конференции казанскому «Ак Барсу» — 5:1. Голами в составе минчан отметились Брэди Лайл, Илья Усов, Сэм Энас, Даниил Липский и Вадим Мороз, а Виталий Пинчук отдал две голевые передачи.

«Переживали, что играли после сложной в логистическом плане поездки, долго добирались до Минска. Важно было правильно восстановить команду, чтобы она хорошо сыграла. Довольны победами, этого не хватало. Шли к тому, чтобы набирать очки несколько матчей подряд. Вася Демченко — молодец, помогает в воротах. Команда это чувствует и играет уверенно, — отметил Квартальнов. — Здорово, что собирается полная арена, гонит вперед. Главное — не захлебнуться в этой поддержке. Бывало, лидируем в матче, бежим на эмоциях вперед, а потом раз — и пропускаем. Надо искать баланс».

Эта победа стала для «зубров» пятой в семи последних матчах. 27 декабря «Динамо» примет одноклубников из Москвы, домашняя серия минчан завершится в воскресенье встречей с лучшей командой Запада ярославским «Локомотивом».

Динамо Мн
5:1
3:0, 2:0, 0:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Василий Демченко
Тимур Билялов
(Амир Мифтахов)
1-й период
06:24
Сэм Энас
09:15
Брэйди Лайл
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
10:13
Илья Усов
(Даниил Липский)
16:37
Сэм Энас
(Виталий Пинчук)
2-й период
28:35
Виталий Пинчук
33:20
Даниил Липский
34:11
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Джордан Гросс)
37:42
Ксавье Уэлле
3-й период
41:22
Дмитрий Яшкин
42:54
Сэм Энас
47:45
Ксавье Уэлле
51:52
Кристиан Хенкель
52:52
Александр Барабанов
Статистика
10
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Динамо Мн
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