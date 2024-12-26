«Автомобилист» вышел вперед в противостоянии с «Трактором» в сезоне КХЛ

Пятая очная встреча команд прошла в четверг в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев. Счет в матче открыл Брукс Мэйсек (31-я минута), победную шайбу забросил Максим Денежкин (59), а после пустые ворота гостей поразил Степан Хрипунов (60). У челябинцев отличился Александр Кадейкин (33).