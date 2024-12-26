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«Автомобилист» вышел вперед в противостоянии с «Трактором» в сезоне КХЛ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» вырвал победу у челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел вперед в уральском противостоянии в нынешнем сезоне.

Источник: Спорт РИА Новости

Пятая очная встреча команд прошла в четверг в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев. Счет в матче открыл Брукс Мэйсек (31-я минута), победную шайбу забросил Максим Денежкин (59), а после пустые ворота гостей поразил Степан Хрипунов (60). У челябинцев отличился Александр Кадейкин (33).

Мэйсек набрал свое 250-е очко в КХЛ.

«Автомобилист» одержал третью победу над «Трактором» в нынешнем сезоне при двух поражениях. Шестая и заключительная встреча команд в нынешнем регулярном чемпионате пройдет 5 января 2025 года в Челябинске.

«Трактор» с 52 очками в 39 встречах продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, где екатеринбургский клуб поднялся на четвертую строчку, набрав 46 баллов в 37 матчах.

Автомобилист
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
26.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Бенуа Гру
Вратари
Владимир Галкин
Закари Фукале
1-й период
02:07
Владимир Галкин
19:20
Стефан Да Коста
19:20
Анатолий Голышев
19:20
Бадди Робинсон
19:20
Дилан Сикьюра
2-й период
22:41
Андрей Светлаков
27:42
Командный штраф
30:13
Брукс Мэйсек
(Джесси Блэкер)
32:52
Александр Кадейкин
33:35
Остап Сафин
3-й период
55:17
Владимир Кузнецов
58:51
Максим Денежкин
(Ник Меркли)
59:14
Степан Хрипунов
(Андрей Обидин)
Статистика
10
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Трактор
КХЛ: таблица и календарь