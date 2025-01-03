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«Доказали, что обмены были правильными». Ротенберг — о победе СКА над ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА (6:3).

Источник: Чемпионат.com

«Выполнили установку. Боевая игра, понимали важность матча, серьёзно готовились, дисциплинированно провели Новый год. Особенная игра и 150-я победа (в карьере Ротенберга. — Прим. “Чемпионата”). Всё только начинается. Первая игра 2025 года, были обмены, мы доказали, что они были правильными. Создали баланс между атакой и обороной. Победу посвящаю своему отцу, было важно победить в его день рождения», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА, которая началась ещё 28 ноября 2024 года.

Команда Романа Ротенберга набрала 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

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