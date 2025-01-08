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Чеботарев покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Лада»

Ранее о скором уходе Александра Чеботарева из «Лады» заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Источник: КХЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Александр Чеботарев покинул должность генерального директора тольяттинского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада». Об этом Чеботарев сообщил ТАСС.

21 ноября 2024 года о скором уходе Чеботарева из «Лады» заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«28 декабря я уволен, уже в клубе не работаю. Нахожусь в активном отдыхе. Кто придет мне на смену, мне неизвестно. Когда я уходил, никого не было», — сказал Чеботарев.

«Лада» после 40 матчей набрала 37 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда из Тольятти 9 января примет астанинский «Барыс».

Трактор
5:0
2:0, 2:0, 1:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
7.01.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Павел Зубов
Вратари
Закари Фукале
Александр Трушков
(Максим Третьяк)
1-й период
06:43
Виталий Кравцов
(Бадди Робинсон, Андрей Светлаков)
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Андрей Алтыбармакян
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Владимир Жарков
(Денис Почивалов)
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Михаил Фисенко
2-й период
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Стивен Кэмпфер
(Александр Рыков, Владимир Жарков)
30:05
Григорий Дронов
(Александр Рыков, Владимир Жарков)
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30:34
Бадди Робинсон
30:34
Данила Моисеев
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Данила Моисеев
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3-й период
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Василий Глотов
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Максим Шабанов
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8
Штрафное время
14
4
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
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Главный судья
Станислав Раминг
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  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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