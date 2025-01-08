Чеботарев покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Лада»

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Александр Чеботарев покинул должность генерального директора тольяттинского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада». Об этом Чеботарев сообщил ТАСС.
21 ноября 2024 года о скором уходе Чеботарева из «Лады» заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«28 декабря я уволен, уже в клубе не работаю. Нахожусь в активном отдыхе. Кто придет мне на смену, мне неизвестно. Когда я уходил, никого не было», — сказал Чеботарев.
«Лада» после 40 матчей набрала 37 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда из Тольятти 9 января примет астанинский «Барыс».