«Автомобилист» в конце матча вырвал победу у «Адмирала», уральский клуб отыгрался трижды

На восьмой минуте третьего периода Андрей Обидин с передач Семёна Кизимова и Артёма Каштанова сделал счёт 2:2. В середине периода Шейн Принс в третий раз вывел «Адмирал» вперёд, реализовав буллит. На последней минуте матча Степан Хрипунов с передачи Сергея Зборовского принёс хозяевам победу.