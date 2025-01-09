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«Автомобилист» в конце матча вырвал победу у «Адмирала», уральский клуб отыгрался трижды

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Источник: Чемпионат.com

На 16-й минуте первого периода Кирилл Петьков с передач Георгия Солянникова и Леонида Метальникова открыл счёт в игре.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Артём Каштанов с передач Владимира Кузнецова и Даррена Дица восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Никита Сошников с передач Аркадия Шестакова и Егора Петухова вновь вывел дальневосточный клуб вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Андрей Обидин с передач Семёна Кизимова и Артёма Каштанова сделал счёт 2:2. В середине периода Шейн Принс в третий раз вывел «Адмирал» вперёд, реализовав буллит. На последней минуте матча Степан Хрипунов с передачи Сергея Зборовского принёс хозяевам победу.

Автомобилист
4:3
0:1, 1:1, 3:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
9.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уралец
Главные тренеры
Николай Заварухин
Леонид Тамбиев
Вратари
Владимир Галкин
Андрей Мишуров
1-й период
15:58
Кирилл Петьков
(Леонид Метальников, Георгий Солянников)
2-й период
21:40
Алексей Бывальцев
21:40
Либор Шулак
33:16
Артем Каштанов
(Даррен Дитц, Владимир Кузнецов)
35:24
Никита Сошников
(Аркадий Шестаков, Егор Петухов)
3-й период
47:27
Андрей Обидин
(Артем Каштанов, Семен Кизимов)
50:16
Шейн Принс
50:49
Джесси Блэкер
50:49
Даниил Гутик
53:48
Либор Шулак
55:03
Анатолий Голышев
(Джесси Блэкер, Семен Кизимов)
59:06
Степан Хрипунов
(Сергей Зборовский, Анатолий Голышев)
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Адмирал
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