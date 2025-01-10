ЦСКА всухую проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ

Встреча прошла в пятницу в подмосковных Мытищах и завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Спенсер Фу (12-я и 24-я минуты), еще одну шайбу забросил Тайлер Граовац (60). Шатаут оформил словацкий вратарь Патрик Рибар, перешедший в «Куньлунь» в декабре из московского «Спартака», он отразил 37 бросков соперника.
Рибар оформил свой первый шатаут в сезоне и шестой в КХЛ, за время выступления в «Спартаке» в течение двух с половиной сезонов у него было четыре сухих матча.
«Куньлунь» одержал шестую победу подряд, ЦСКА продлил серию поражений до четырех матчей. Китайская команда набрала 42 очка и теперь отстает от нижегородского «Торпедо», занимающего восьмую строчку в таблице Западной конференции, на четыре балла. ЦСКА (57 очков) идет на третьем месте.