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ЦСКА всухую проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. ЦСКА на выезде всухую проиграл китайскому «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в пятницу в подмосковных Мытищах и завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Спенсер Фу (12-я и 24-я минуты), еще одну шайбу забросил Тайлер Граовац (60). Шатаут оформил словацкий вратарь Патрик Рибар, перешедший в «Куньлунь» в декабре из московского «Спартака», он отразил 37 бросков соперника.

Рибар оформил свой первый шатаут в сезоне и шестой в КХЛ, за время выступления в «Спартаке» в течение двух с половиной сезонов у него было четыре сухих матча.

«Куньлунь» одержал шестую победу подряд, ЦСКА продлил серию поражений до четырех матчей. Китайская команда набрала 42 очка и теперь отстает от нижегородского «Торпедо», занимающего восьмую строчку в таблице Западной конференции, на четыре балла. ЦСКА (57 очков) идет на третьем месте.

Куньлунь РС
3:0
1:0, 1:0, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
10.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи, 4838 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Илья Воробьев
Вратари
Патрик Рибар
Иван Просветов
(Иван Просветов)
1-й период
11:56
Спенсер Фу
(Паркер Фу)
14:41
Адам Кленденинг
2-й период
23:20
Спенсер Фу
(Паркер Фу, Юрий Паутов)
33:01
Иван Дроздов
33:55
Иван Просветов
3-й период
47:47
Ян Дрозг
51:05
Командный штраф
59:04
Тайлер Граовац
(Александр Шаров)
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Куньлунь РС
КХЛ: таблица и календарь