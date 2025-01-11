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«Ак Барс» одержал победу над «Барысом», проигрывая 2:4 за 01:21 до конца третьего периода

В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» нанёс поражение астанинскому «Барысу» (5:4 ОТ).

Источник: Чемпионат.com

У хозяев голы забили Александр Барабанов, Артемий Князев, Дмитрий Яшкин, Ник Петан и Никита Лямкин. В составе казахстанской команды шайбами отметились Иван Николишин, Кирилл Савицкий, Михаил Рахманов и Алихан Асетов.

Отметим, что казанцы совершили невероятный камбэк в концовке встречи. За 01:21 до конца третьего периода хозяева уступали со счётом 2:4.

Команда из столицы Татарстана набрала 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» не может выиграть уже 10 матчей подряд, оставшись с 25 очками и занимая 11-ю строчку Востока.

Ак Барс
5:4
0:0, 2:2, 2:2
ОТ
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
11.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8154 зрителя
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Галым Мамбеталиев
Вратари
Тимур Билялов
(Тимур Билялов, Тимур Билялов, Тимур Билялов, Тимур Билялов)
Никита Бояркин
1-й период
02:53
Динмухамед Кайыржан
11:01
Дмитрий Яшкин
2-й период
20:31
Иван Николишин
(Кирилл Савицкий)
28:47
Кирилл Панюков
31:24
Виктор Антипин
32:25
Кирилл Савицкий
(Илья Хохлов)
34:21
Александр Барабанов
(Егор Коршков)
36:50
Артемий Князев
(Егор Коршков, Александр Барабанов)
39:10
Никита Дыняк
3-й период
41:40
Михаил Рахманов
49:40
Михаил Рахманов
51:27
Егор Коршков
51:27
Адиль Бекетаев
58:19
Алихан Асетов
58:39
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Александр Барабанов)
59:50
Ник Петан
(Александр Барабанов, Артем Галимов)
Овертайм
60:32
Никита Лямкин
(Кирилл Семенов)
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Барыс
КХЛ: таблица и календарь