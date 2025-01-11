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Московское «Динамо» во второй раз в сезоне победило СКА, отыгравшись с 1:3

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичное «Динамо» одержало волевую победу над санкт-петербургским СКА со счётом 5:4.
Источник: Чемпионат.com

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичное «Динамо» одержало волевую победу над санкт-петербургским СКА со счётом 5:4.

В составе москвичей шайбами отметились Егор Римашевский, Дмитрий Рашевский, Максим Джиошвили, Макс Комтуа и Никита Гусев. У гостей дубль на счету Александра Никишина. Ещё по шайбе забросили Павел Акользин и Захар Бардаков.

Отметив, что решающий гол бело-голубые забили за 27 секунд до конца третьего периода благодаря точному броску Гусева в большинстве. По ходу встречи команда Алексея Кудашова уступала со счётом 1:3.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА потерпел вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Динамо М
5:4
2:3, 2:0, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
11.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9597 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Роман Ротенберг
Вратари
Владислав Подъяпольский
Егор Заврагин
1-й период
02:01
Егор Римашевский
(Максим Джиошвили, Артем Ильенко)
04:08
Павел Акользин
(Михаил Григоренко)
04:39
Захар Бардаков
(Александр Никишин, Сергей Плотников)
07:17
Александр Никишин
(Захар Бардаков, Арсений Грицюк)
09:33
Кирилл Готовец
15:32
Дмитрий Рашевский
(Седрик Пакетт, Максим Комтуа)
16:12
Сергей Андронов
2-й период
29:56
Максим Джиошвили
(Антон Сизов, Артем Ильенко)
32:42
Седрик Пакетт
35:13
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский, Седрик Пакетт)
36:35
Кирилл Адамчук
3-й период
40:16
Артем Земченок
40:16
Артем Земченок
48:02
Сергей Плотников
56:26
Александр Никишин
(Арсений Грицюк, Сергей Андронов)
59:28
Сергей Плотников
59:33
Никита Гусев
(Дилан Сикьюра, Джордан Уил)
Статистика
6
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
СКА
КХЛ: таблица и календарь