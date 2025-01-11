Главный тренер «Барыса» объяснил драматичное поражение своей команды в Казани

«Предупреждали, что команда мощная, хорошо играет в большинстве, на пятаке. Где-то потерпели, забили. В концовке немного не хватило нас. Ребята были настроены, не опустили руки после обидного поражения в Тольятти. С “Ладой” всю игру вели, по броскам, по игре и в концовке сами себе “привезли” гол. Сегодня ребята играли с хорошей самоотдачей. Есть ошибки, есть что подправить.



Не сказал бы, что потеряли концентрацию в концовке. Такое бывает, хочешь как лучше сыграть, а получается, что сами себе “привезли” гол. Нужно было в средней зоне держать шайбу, не выбрасывать. Эти моменты привели к тому, что игра была в нашей зоне, хотя спокойно могли держать в зоне соперника шайбу», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.