Лидирующий на Востоке «Трактор» позволил «Торпедо» отыграться с 0:3, но победил в Нижнем Новгороде

К началу второго периода гости вели 3:0 благодаря голам Виталия Кравцова, Максима Шабанова и Андрея Светлакова. «Торпедо» удалось отыграться менее чем за девять минут: забили Никита Артамонов, Бобби Линч и Илья Чефанов. Однако выйти вперед нижегородцам не удалось, и в третьем периоде автором победной шайбы «Трактора» стал Артем Блажиевский. Окончательный счет установил Василий Глотов.