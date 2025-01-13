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Лидирующий на Востоке «Трактор» позволил «Торпедо» отыграться с 0:3, но победил в Нижнем Новгороде

Челябинский «Трактор» переиграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в понедельник, закончилась со счетом 5:3 в пользу команды Бенуа Гру.

Источник: Антон Басанаев, photo.khl.ru

К началу второго периода гости вели 3:0 благодаря голам Виталия Кравцова, Максима Шабанова и Андрея Светлакова. «Торпедо» удалось отыграться менее чем за девять минут: забили Никита Артамонов, Бобби Линч и Илья Чефанов. Однако выйти вперед нижегородцам не удалось, и в третьем периоде автором победной шайбы «Трактора» стал Артем Блажиевский. Окончательный счет установил Василий Глотов.

Для лидирующего в Восточной конференции «Трактора» это третья победа за четыре последние игры. «Торпедо» потерпело второе поражение подряд и четвертое за шесть матчей.

Торпедо
3:5
0:2, 3:1, 0:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Бенуа Гру
Вратари
Иван Бочаров
(Иван Бочаров)
Сергей Мыльников
1-й период
06:48
Виталий Кравцов
(Бадди Робинсон, Григорий Дронов)
09:26
Максим Шабанов
(Григорий Дронов)
18:12
Михаил Орлов
2-й период
21:03
Андрей Светлаков
(Виталий Кравцов, Логан Дэй)
22:55
Александр Рыков
25:02
Никита Артамонов
(Кирилл Кирсанов, Илья Чефанов)
28:42
Бобби Линч
(Кирилл Воронин, Андрей Белевич)
29:32
Максим Шабанов
33:26
Илья Чефанов
(Василий Атанасов, Маркус Филлипс)
33:59
Андрей Светлаков
3-й период
43:49
Артем Блажиевский
(Максим Шабанов, Логан Дэй)
49:21
Василий Глотов
(Илья Николаев, Максим Шабанов)
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Трактор
КХЛ: таблица и календарь